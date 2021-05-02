«دو» تطلق باقة اتصال منزلي جديدة بإنترنت غير محدود

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توافر باقتها الجديدة لخدمات الاتصال المنزلي «du Home اللاسلكية» للمتعاملين في دولة الإمارات، التي تمكّن المتعاملين من الحصول على إنترنت غير محدود مقابل 199 درهماً، وأفادت «دو» في بيان لها، أمس، بأن المتعاملين الذين يشتركون في الباقة الجديدة، التي تعمل وفق نظام «وصّل ثم ابدأ» ويمكن تفعيلها بشكل فوري، سيحصلون على جهاز توجيه «راوتر» للاتصال بالإنترنت، إضافة إلى اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في خدمة «أمازون».

وتدعم باقة الاتصال المنزلي اللاسلكي الجديدة والمستقلة، العديد من متطلبات المتعاملين، سواء للعمل أو الترفيه، بما في ذلك خدمات الاتصال بالإنترنت الأساسية، وخدمات بث محتوى الفيديو والموسيقى، والوسائط الاجتماعية، وتصفح الويب، والبريد الإلكتروني، والعمل المكتبي.

وأكدت «دو» أنه نظراً للمستوى العالي من المرونة وسهولة تركيب واستخدام الباقات التي تعمل بنظام «وصّل ثم ابدأ»، فلن يحتاج مشتركو الباقة الجديدة سوى خطوات بسيطة لإعدادها وتثبيتها، والبدء الاستمتاع بميزاتها على نحو سلس.

ولفتت إلى أن إطلاق باقة الاتصال المنزلي الجديدة، يعكس التزام الشركة المستمر بتصميم خدمات جديدة، تتمحور حول احتياجات المتعاملين بالدرجة الأولى، إذ تجمع الباقة بين متطلبات الاتصال والترفيه، لتوفير قدر أكبر من الراحة للمتعاملين، متوقعة أن تشهد الخدمة طلباً مرتفعاً عليها في جميع أنحاء الدولة.

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