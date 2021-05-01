الإمارات تستعد للترحيب بالعالم في "اكسبو 2020 دبي" اكتوبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفل المكتب الدولي للمعارض، في أول مايو 2021، بالذكرى 170 لإقامة أول إكسبو دولي، بينما يضع "إكسبو 2020 دبي" اللمسات النهائية استعدادا للانطلاق في أكتوبر.



وفي 1851، أقيم "المعرض العظيم" في لندن، حيث احتضنته قاعة كريستال بالاس، ليصبح أول نسخة من إكسبو الدولي. والآن، وبعد 170 عاما، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم وشعوبه في النسخة القادمة من إكسبو الدولي، لتكون هذه المرة الأولى التي يقام فيها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويتطلع "إكسبو 2020 دبي" لقيادة الإلهام والابتكار والتعاون في أول حدث ضخم يشهده العالم منذ بدء جائحة "كوفيد-19"، الذي سيمثل تجمعا عالميا يحتضن أكثر من 200 جهة ودولة لإلهام التحرك وتقديم حلول فعالة للتحديات التي نعيشها في الوقت الحالي.

وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة جناحها الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، لن تُقسم أجنحة الدول على أساس جغرافي، بل ستتوزع حسب تركيزها على أي من الموضوعات الثلاثة الرئيسة في "إكسبو 2020 دبي"، الفرص والتنقل والاستدامة، التي تمثل المحركات الأساسية لبناء مستقبل أفضل للجميع.

ومنذ انطلاقها، قدمت دورات إكسبو الدولي للعالم الكثير مما نستخدمه اليوم في حياتنا اليومية، كأجهزة التلفزيون الملون، والهواتف المتحركة، وسحّاب الملابس، بل وحتى صلصلة الطماطم "الكاتشب". ويبرز استمرار هذه الأشياء وتاريخها مدى أهميتها لمن عاصروا طرحها وللأجيال التي تلت. ومنذ 1851 في لندن، تنقلت دورات إكسبو الدولي بين وجهات متنوعة بينها سانت لويس وباريس ونيويورك وأوساكا وشنغهاي حيث استضافت زوارها من مختلف أنحاء العالم، وستضيف دبي ودولة الإمارات اسميهما إلى هذه القائمة الطويلة بمساهماتهما التي ستكون فريدة وتاريخية.



وقال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كيركِنتزس: "في 1851، احتفل المعرض العظيم بالعجائب الصناعية لعالم سريع التغير، وقدم نموذجا جديدا للتعاون والتقدم العالميَين. وعلى مدى 170 عاما تلت ذلك، كانت دورات إكسبو الدولي علامات ميزت العصور وشكّلت المدن وتقدمت طليعة توقعات التغيرات العالمية".



وأضاف: "وبينما يواجه كوكبنا تحديات لا سابق لها، بات من المهم للعالم أكثر من أي وقت مضى أن يلتئم لمشاركة ألمع الأفكار والابتكارات وأفضلها. وعندما ينضم الزوار إلى الدول والجهات المشاركة في وقت لاحق هذا العام تحت شعار (تواصل العقول، وصنع المستقبل)، سيعرض (إكسبو 2020 دبي) أفضل ما لدى البشرية حين نعمل معا من أجل مستقبل أفضل".



وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ريم الهاشمي: "مع احتفالنا بلحظة تاريخية بحق، فإننا جميعا في (إكسبو 2020 دبي) نشعر بفخر بالغ لكوننا جزءا من هذه السلسلة المرموقة لنسخ إكسبو الدولي. وبوصفنا أول دولة تستضيف إكسبو دولي في المنطقة، فإننا نتطلع بشغف لأن نسطر الفصل القادم في هذا التاريخ الرائع، وتعزيز التعاون في المسائل ذات الأهمية العالمية بينما ندعو مئات المشاركين وملايين الزوار إلى الانضمام إلينا لنصنع معاً عالماً جديداً".

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