شراكة بين «مالية رأس الخيمة» و«رينبروك» لدعم التحول الرقمي للمشتريات

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

وقع اختيار دائرة المالية برأس الخيمة على منتج «MeRLIN» لرقمنة أنظمة مشترياتها العامة من أجل تحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في مختلف العمليات. وينسجم هذا التعاون مع المساعي القائمة لقيادة دولة الإمارات في سبيل زيادة الفاعلية في شتى مجالات القطاعين العام والخاص بواسطة الحلول الرقمية.

وقام رئيس مجلس إدارة «رينبروك» الشرق الأوسط، محمد حسن النومان، ومدير عام دائرة المالية برأس الخيمة، يوسف علي محمد، بتوقيع اتفاقية ميثاق المشروع بحضور كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وتسبّبت الرقمنة، والتحول الذي طرأ على خيارات المستهلكين أثناء الجائحة، بتغير ملحوظ في عمل القطاع بمختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويبدو أن هذا التوجه سيتنامى في المستقبل. وفق مؤسسة البيانات الدولية، ومن المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا أن تنفق 20 مليار دولار على مبادرات التحول الرقمي في هذا العام وما يصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2022.

وبموجب ميثاق المشروع، ستقوم دائرة المالية رأس الخيمة باستخدام منتج «MeRLIN»، حل الشراء المباشر الاستراتيجي الذي يتيح أتمتة متكاملة وسلسة لعمليات المشتريات. بينما سيساعد «MeRLIN» الدائرة في تخطيط وإدارة علاقات الموردين وتقديم الدعم المتعلق بالتحليلات المتقدمة خلال رحلة تحولها الرقمي، كما سيتيح «MeRLIN» للدائرة تحقيق أهدافها التنموية الوطنية والمتمثلة في تحسين كفاءة الخدمات العامة المقدمة وتطوير رأس المال البشري وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

وقال محمد حسن النومان: «يسعدنا أن نتشارك مع دائرة المالية رأس الخيمة في جهودها المرتبطة بالتحول الرقمي والتي تعزز فاعلية الأنظمة والعمليات بحيث تضمن تلبية توقعات العملاء في نهاية المطاف».

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