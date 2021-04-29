موجودات شركتي الاتصالات المحلية تقفز إلى 151.4 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

أظهر قطاع شركات الاتصالات في دولة الإمارات مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري في خطوة تعكس استمرار تسجيل النمو، وذلك بالتزامن مع عودة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا».

فقد قفز إجمالي موجودات شركتي «اتصالات الإمارات» و«الاتصالات المتكاملة» إلى نحو 151.4 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، بنمو نسبنه 1.7% مقارنة مع 148.86 مليار درهم في الربع ذاته من العام الماضي.

وفيما وصل صافي أرباح شركات القطاع إلى 2.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع إجمالي إيرادات الفترة ذاتها إلى 16.1 مليار درهم.

وكشفت البيانات المالية التي أعلنت عنها شركة «اتصالات الإمارات» عن ارتفاع إجمالي موجوداتها إلى أكثر من 134.88 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام 2021 مقارنة مع 133 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2020.

ونجحت الشركة في تحقيق أرباح صافية قدرها 2.35 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع اجمالي إيراداتها إلى 13.22 مليار درهم في فترة الرصد ذاتها.

أما على مستوى أداء شركة الاتصالات المتكاملة، فقد بلغ إجمالي موجوداتها خلال الربع الأول من العام 2021 نحو 15 مليار درهم، في حين بلغ صافي أرباحها 257 مليون درهم خلال الفترة نفسها ليصل إجمالي إيراداتها إلى 2.88 مليار درهم وذلك حسبما أظهرته البيانات المالية الصادرة عن الشركة.

ويعد قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، حيث شهد خلال السنوات الثلاثة الماضية تطورات كبيرة أسهمت في مجملها بزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.



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