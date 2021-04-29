2.3 مليار درهم صافي أرباح "مجموعة اتصالات" الموحدة خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "مجموعة اتصالات" اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الـثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2021.

ووصلت قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" الإجمالية إلى 156 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 4 %. وبلغت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة 13.2 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.3 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 7.9 %، وبهامش صافي ربح نسبته 18%.

ووصلت أرباح "مجموعة اتصالات" الموحدة، قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الى 6.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.7 %، وبهامش سنوي نسبته 51 %.

وجاءت "اتصالات" أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في جميع الفئات.

وتستكمل اتصالات مصر، وبالتعاون مع هواوي إجراء أول اتصال صوتي عبر شبكة الجيل الرابع باستخدام حل هواوي الافتراضي IMS.

وتطلق "اتصالات" مركز خدمات الهاتف المتحرك لقطاع الأعمال الأول من نوعه في المنطقة، والذي يتيح لعملاء القطاع الدخول والتحكم بشكلٍ مباشر في استخدام الهاتف المتحرك.

وتتشارك "اتصالات" مع شركة "أروبا" لتزويد خدمات الواي فاي المدارة والحلول الشبكية.

كما تتعاون "اتصالات" مع شركة سيسكو (Cisco) لتبسيط عمليات الإمارات للصرافة (EMIX) من خلال بناء أول شبكة مفتوحة ومستقلة وآمنة في المنطقة. وتتعاون "اتصالات" مع "دبي الذكية" لتزويد الجهات الحكومية في دبي بحزمة شاملة من خدمات الحماية السيبرانية.

وكجزء من التزاماتها لدعم وتمكين أصحاب الهمم، تتشارك "اتصالات" مع وزارة تنمية المجتمع لإطلاق خاصية متصفح الإنترنت المصمّمة لمساعدة الأشخاص من فئة التوحّد.

وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصالات": "تأتي نتائج (اتصالات) للربع الأول من العام 2021، استمراراً لأدائها القوي والمميز الذي نجحت من تحقيقه خلال العام الماضي، بفضل المرونة التي أظهرتها عبر مختلف عملياتها التشغيلية. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19، إلا أن هذه النتائج تؤكد على استمرار نظرة الشركة المتفائلة والإيجابية نحو المستقبل. كما تمكنت (اتصالات) أيضاً من تحقيق أداءً قياسياً، عبر مساعدة عملائها على التكيف مع واقع العمل والتعلم الجديد ومن أي مكان، مع مواصلة تقديم الخدمات المبتكرة والرقمية التي يحتاجها العملاء ويتطلعون إليها".

وأضاف: "لقد حرصت فرق عمل الشركة على توفير مختلف أشكال الدعم اللازم للعملاء أينما كانوا وفي أي وقت، وبالشكل الذي مكَّنهم من التمتع بالخدمات والتقنيات الضرورية التي حافظت على بقائهم على اتصال دائم. لقد أصبح من الواضح أن التحول الرقمي هو محرك النمو المستقبلي، وهو ما يجعل من مشغلي الاتصالات الممكن الرئيسي والفاعل لتحقيق هذا التحول والارتقاء به. من هنا، ستواصل (اتصالات) جهودها لتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، من خلال الحفاظ على بنية تحتية وشبكية فائقة التطور، وتحويل نموذجها التشغيلي، والاستثمار في التقنيات المستقبلية للمساعدة في إيجاد مصادر جديدة لتعزيز الإيرادات، وكذلك من خلال إطلاق ونشر الخدمات والحلول الرقمية الجديدة والمبتكرة عبر مختلف المجتمعات التي تتواجد فيها".

وتايع: "يطيب لي أن أشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحكيمة على رؤيتها التي أسهمت بدور محوري في تعزيز مكانة الدولة بين أكثر الدول تقدماً في العالم في المجال الرقمي. لقد كانت هذه الرؤية بمثابة الملهم لــ "اتصالات" للعمل على بناء شبكات عالمية المستوى وتقديم خدمات مبتكرة ورائدة. وبهذه المناسبة ستواصل الشركة التركيز على فرص النمو الواعدة وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة مع تقديم قيمة مضافة وطويلة الأجل لجميع مساهميها".

قاعدة المشتركين:

ووصلت قاعدة مشتركي "اتصالات" في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام 2021 إلى 12.4 مليون مشترك، في حين وصلت قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" الإجمالية إلى 156 مليون مشترك، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 4%.

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