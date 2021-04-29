ارتفاع رخص الأنشطة في «دبي الجنوب» إلى 7987 خلال أبريل

المصدر: دبي - وام

ارتفعت وتيرة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في مدينة دبي الجنوب، خلال الأشهر الأخيرة، مع اقتراب افتتاح الحدث الدولي المرتقب «إكسبو 2020 دبي» خلال أكتوبر المقبل.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي، ارتفاع عدد رخص الأنشطة الاقتصادية العاملة في «دبي الجنوب» إلى 7987 رخصة خلال النصف الأول من أبريل الجاري، بنمو نسبته 1.4% مقارنة مع مارس الماضي.

ويأتي النمو الكبير في الأنشطة الاقتصادية والتجارية في «دبي الجنوب»، التي باتت تُعرف بكونها مدينة المستقبل ووجه إمارة دبي الجديد، بعد اكتمال البنية التحتية والمشروعات التطويرية التي نفذت في المدينة بمليارات الدراهم خلال الفترة الماضية.

وفي ظل البيئة التشريعية المتميزة والفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها المدينة لمجتمع الأعمال، فقد أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين من مختلف الدول، وهو ما يفسر الزيادة المتواصلة في عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية والتجارية الصادرة منذ بداية العام الجاري.

وباتت المدينة معروفة بأنها موطن الفرص الاستثمارية الكبرى، كما لايزال المجال مفتوحاً أمام المطورين والمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الواعدة في هذه المنطقة، التي ستلعب دوراً مهماً في دعم ريادة دبي للأنشطة العقارية الإقليمية، كونها إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم. وتتيح مدينة دبي الجنوب لمجتمع الأعمال العديد من مرافق العمل الخاصة بالشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وذلك وفق خيارات ومميزات كبيرة، وهو ما يشجع على ممارسة الأعمال انطلاقاً من مدينة المستقبل بكل يسر وسهولة.

يشار إلى أن موقع مجمع الأعمال في «دبي الجنوب» بالقرب من معرض «إكسبو 2020» منحه ميزة إضافية، فضلاً عن مميزات أخرى، منها قربه من منطقة ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.

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