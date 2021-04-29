«دو» توفر أول خط مؤجَّر للاتصال من الجيل الخامس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نجاحها في توفير أول خط مؤجر للاتصال من الجيل الخامس في دولة الإمارات، وذلك لمكتب الشركة الصينية للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط، الواقع بالمدينة الصناعية في دبي.

وأفادت «دو» في بيان أمس، بأن هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، يضاف إلى قائمة الخدمات التي توفرها للمتعاملين معها من المؤسسات، إذ ستوفر للشركة الصينية من خلال هذا الخط خدمات اتصال مؤجرة عالية الكفاءة وموثوقة، وهي الأولى من نوعها باستخدام أحدث تقنيات الجيل الخامس.

وإضافة إلى ميزات الاتصال الحصري، يساعد الخط المؤجر أيضاً على تلبية متطلبات مستوى الخدمة لتطبيقات الاستخدام النهائي المهمة، كما يضمن الخط سرعات تنزيل وتحميل عالية السرعة، إضافة إلى تزويد المستخدمين بقدرات التحكم بشكل كامل، ما يضمن تجربة استخدام محسنة من دون انقطاع.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»، سليم البلوشي: «يسرنا التعاون مع الشركة الصينية للهندسة الإنشائية، لتزويدها بأول خط مؤجر للاتصال من الجيل الخامس في دولة الإمارات، الذي يوفر سرعات استثنائية مع زمن انتقال منخفض للغاية».

وأكد أن وجود بنية تحتية رقمية تواكب متطلبات المستقبل، إضافة إلى خدمات اتصال متطورة، سيسهم في دعم احتياجات الشركة، ويوفر لها اتصالاً سريعاً وموثوقاً يمكنها الاعتماد عليه في عملياتها.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمعلومات في الشركة الصينية للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط، تشو جيانتشاو، إن خط الاتصال المؤجر من الجيل الخامس سيساعد في تسهيل الاتصال عالي السرعة بين الفرق، ما يعزز تجربة الموظفين والعملاء في نهاية المطاف.

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