4470 مواطنا استفادوا من برنامج قروض المواطنين

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف المصرف المركزي أن إجمالي المواطنين الذين استفادوا من برنامج قروض المواطنين للديون المتعثرة بلغ بنهاية العام الماضي 4470 مواطنا موضحا أن البرنامج استمر في دعم المواطنين الذين يواجهون مشاكل في الديون المفرطة ضمن المبادرة التي أطلقها المركزي عام 2019 بهدف تخفيف عبء تراكم الديون على مواطني دولة الإمارات بجانب مساعدتهم في إدارة تسوية الديون.

يذكر أن البنوك المشاركة في البرنامج عددها 17 مصرفاً بدأت بالتواصل مع عملائها والإعلان عن البدء باستلام طلبات البرنامج بداية أبريل 2019 وفقاً لأربعة شروط.

وتتمحور فكرة المبادرة التي تحمل اسم «برنامج قروض المواطنين» حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية 50% من الراتب وتتعدى مدتها أربع سنوات بسعر فائدة إيبور لثلاثة أشهر أو أقل، من أجل تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر إيبور لثلاثة شهور .

ويساعد البرنامج المواطنين المثقلين بالديون من الاستفادة من مبالغ إضافية لتسديد أصل الدين ما يساعدهم على سداد ديونهم في وقت أبكر وبأقساط شهرية لا تزيد على 50% من دخلهم أو 30% من راتبهم التقاعدي.

وبين المركزي في تقريره السنوي الذي نشر نسخته العربية اليوم " أنه بدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع التي تهدف إلى تعزيز دور الدولة كمركز مالي عالمي، حيث ستتيح هذه الاستراتيجية :

- ربط البنوك وشركات الصرافة والمحافظ الإلكترونية بهدف تسهيل عمليات الدفع عبر المؤسسات المالية .

- إمكانية تسوية الدفعات في الوقت الفعلي على شكل تحويلات ائتمانية وخصم مباشر

- تسهيل الدفعات من خلال تفعيل الخصم المباشر الالكتروني والشيكات الإلكترونية ونظام تحديد العنوان عن طريق استخدام الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني أو أي معرف مميز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news