"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها بين الشارقة و موسكو
أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى موسكو عاصمة روسيا بدءً من 1 مايو المقبل.
جدول الرحلات إلى موسكو، اعتباراً من 1 مايو 2021
|
الرحلة
|
المغادرة
|
التوقيت
|
الوصول
|
التوقيت
|
الطائرة
|
اليوم
|
G9 955
|
الشارقة
|
09:10
|
موسكو
|
13: 20
|
ايرباص A320
|
الثلاثاء/الخميس/ السبت/الأحد
|
G9 956
|
موسكو
|
14:10
|
الشارقة
|
20:10
|
ايرباص A320
|
الثلاثاء/الخميس/ السبت/الأحد
وتوفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.
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