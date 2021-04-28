"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها بين الشارقة و موسكو

المصدر:
  • الشارقة - الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى موسكو عاصمة روسيا بدءً من 1 مايو المقبل.

 

جدول الرحلات إلى موسكو، اعتباراً من 1 مايو 2021

الرحلة

المغادرة

التوقيت

الوصول

التوقيت

الطائرة

اليوم

G9 955

الشارقة

09:10

موسكو

13: 20

ايرباص  A320

الثلاثاء/الخميس/ السبت/الأحد

G9 956

موسكو

14:10

الشارقة

20:10

ايرباص  A320

الثلاثاء/الخميس/ السبت/الأحد
 


وتوفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

 

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