"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها بين الشارقة و موسكو

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى موسكو عاصمة روسيا بدءً من 1 مايو المقبل.

جدول الرحلات إلى موسكو، اعتباراً من 1 مايو 2021

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم G9 955 الشارقة 09:10 موسكو 13: 20 ايرباص A320 الثلاثاء/الخميس/ السبت/الأحد G9 956 موسكو 14:10 الشارقة 20:10 ايرباص A320 الثلاثاء/الخميس/ السبت/الأحد



وتوفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

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