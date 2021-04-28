اقتصادية أبو ظبي: "إجراءات احترازية جديدة خلال أيام ومراكز التسوق آمنة تماماً

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد طارش القبيسي انه سيتم خلال أيام اعلان إجراءات احترازية جديدة في الامارة تساهم في رفع الوعي لدى افراد المجتمع بجائحة كورونا ودخول المراكز منافسة شديدة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة لروادها

واكد خلال جولة تفتيشية في مركز المشرف التجاري الى ان مراكز التسوق امنة تماما امام المتسوقين مشيرا الى ان التزامها بالإجراءات الاحترازية يزداد بشكل مستمر يوما بعد يوم كما اصبح عندها وعيا كاملا بالضوابط بسبب الرقابة والمتابعة المستمرة والرصد المستمر للمخالفات

وأشار الى انه تم اطلاق برنامج بعنوان "جو سيف" بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في الامارة ويعطي البرنامج شهادة للمراكز التجارية لتاكيد التزامها بالإجراءات الاحترازية ومعايير الأمان والصحة والسلامة مشيرا الى ان جميع المراكز التجارية منضمة الى البرنامج

واكد انه لا تسهل او تهاون مع أي تجاوز او عدم التزام أي منشاة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد -19.

اقتصادية أبوظبي: إجراءات احترازية جديدة خلال أيام ومراكز التسوق آمنة تماماً#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/aQhjHIyDM1 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 28, 2021

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