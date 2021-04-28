544.7 مليون درهم إيرادات «دبي للسيليكون» في 2020

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكّد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، أن اختيار المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة مركزاً للمعرفة والابتكار، ضمن خطة دبي الحضرية 2040، يرسّخ دورها مختبراً عالمياً لمجتمعات المستقبل الذكية، مبيناً أن الواحة تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق ايرادات بلغت 544.7 مليون درهم بارتفاع نسبته 2.7%، مقارنة بعام 2019.

وقال سموّه: «إن الواحة تمكنت خلال عام 2020 من استقطاب 1731 شركة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة حتى نهاية ديسمبر 2020 إلى 4936 شركة، بزيادة نسبتها 54% على عام 2019».

وأشار سموّه إلى أن هذه النتائج تعكس كفاءة استمرارية العمل التي حققتها سلطة واحة دبي للسيليكون في مختلف القطاعات، خصوصاً على الصعيد التكنولوجي.

مبادرات

اعتبر سموّه أن المبادرات والسياسات التي تنتهجها الدولة، في ظل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسهم في دعم مسيرة التعافي الأسرع فـي العالم من جائحة «كوفـيد-19»، وتحقيق التنمية المستقبلية والمستدامة لمدينة دبي.

اقتصاد المعرفة

قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد إن «عمل سلطة واحة دبي للسيليكون المستمر وفق توجيهات الحكومة فـي دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، والاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، واعتماد التقنيات الرقمية فـي القطاعات الجديدة، أثمر بإعلان الواحة مركزاً للمعرفة والابتكار، ضمن خطة دبي الحضرية 2040، التي اعتمدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأكّد سموّه أن واحة دبي للسيليكون تواكب الابتكار، وتسهم في تنمية اقتصاد المعرفة، لتستقطب المزيد من الاستثمارات العالمية في هذا الاختصاص، وتضمن مستقبلاً أفضل لأجيال الغد، من خلال الخبرات والمهارات المتقدمة، كما أنها تعزز موقع دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

الابتكار والمعرفة

من جهته، أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني، على الدور المحوري الذي تلعبه سلطة واحة دبي للسيليكون كحاضنة للابتكار والمعرفة فـي خطة المدينة الأذكى والأفضل للعيش على مستوى العالم، فضلاً عن أنها جاذب رئيس للاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت قيمة أبرز المشروعات المنجزة العام الماضي أكثر من أربعة مليارات درهم.

وقال إن «الواحة تسهم في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي، من خلال الخدمات المميزة والبيئة الاستثمارية التي توفرها للشركات الجديدة، وتلك التي ترغب في توسعة أعمالها انطلاقاً من دبي».

واعتبر الزرعوني أن الواحة تولي اهتماماً كبيراً لجذب الشركات العالمية وروّاد الابتكار والمعرفة، وتوفير جميع التسهيلات لهم لإطلاق مقراتهم ومشروعاتهم الجديدة.

ولفت إلى أن المعالم الجديدة التي تضمها الواحة، سواء على مستوى التعليم الجامعي التكنولوجي المتقدم، أو الخدمات الطبية في أحدث المستشفيات الذكية التي تتخذ من «دبي للسيليكون» مقراً لها، تسهم في تعزيز إنتاج ونقل المعرفة وتعزيز الابتكار، من خلال تحفيز البحث والتطوير لرسم معالم اقتصاد المستقبل المرن والمتنوّع والمستدام.

شركات ناشئة

يشار إلى أن عدد الشركات الناشئة التي تحتضنها واحة دبي للسيليكون، بلغ خلال العام الماضي أكثر من 900 شركة من 72 دولة، بزيادة قدرها 7% على عام 2019، يختص عدد كبير منها بالعمل على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، مثل تقنية «بلوك تشين» وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مجمع دبي الرقمي

دشنت سلطة واحة دبي للسيليكون، أخيراً، مجمع دبي الرقمي، باستثمارات بلغت 1.5 مليار درهم، ومساحة قدرها 150 ألف متر مربع، حيث نجح المجمع في استقطاب العديد من الشركات العالمية لافتتاح مقراتها الإقليمية انطلاقاً من الواحة، حيث بلغت نسبة التأجير حتى الآن 80% للمساحات المكتبية ومباني «البوتيك» في فترة قياسية منذ تدشين المجمّع.

ويشتمل المجمع الذكي على مساحات مكتبية تبلغ 47 ألف متر مربع، ومحال تجارية بمساحة 17 ألف متر مربع، و235 شقة سكنية ذكية، وأكثر من 5000 متر مربع من المكاتب الجاهزة، وفندق «راديسون رد»، الذي يضم 112 غرفة فندقية و59 شقة مفروشة، إضافة إلى مركز مؤتمرات يتسع

لـ500 شخص، فضلاً عن مركز للتسوّق ومرافق الحياة العصرية.

• 900 شركة ناشئة تعمل في الواحة معظمها مختص بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

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