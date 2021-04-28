بدء تشغيل القسم الأول من توسعة مصهر الطويلة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن بدء تشغيل القسم الأول من مشروع توسعة مصهر الشركة في منطقة الطويلة، حيث سيتم تعزيز 26 خلية اختزال جديدة في «خط الإنتاج 1» في الطويلة، لإنتاج نحو 30 ألف طن من الألمنيوم سنوياً.

وأفادت الشركة في بيان بأنها تعمل على بناء 66 خلية اختزال جديدة، لتوسيع جميع خطوط الإنتاج الثلاثة في موقع الشركة بالطويلة. وأوضحت أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية في الطويلة بنحو 78 ألف طن من الألمنيوم سنوياً، مشيرة إلى أنه سيتم بدء تشغيل توسعة «خط الإنتاج 2»، ثم «خط الإنتاج 3»، في وقت لاحق من العام الجاري.

وأضافت أنه على الرغم من التحديات التي أوجدتها تداعيات جائحة «كوفيد-19»، بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 70%، ووفقاً للجدول الزمني المحدد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «هذا المشروع يأتي للتوسع في طاقتنا الإنتاجية في الطويلة، وفي إطار جهودنا المستمرة لتعزيز كفاءة الإنتاج، والاستثمار في فرص النمو ذات العائد المرتفع».

وأضاف: «فيما تبرز حاجة العالم إلى الألمنيوم لإعادة البناء بشكل أفضل بعد (كوفيد ـ 19)، فإن هذا التوسع سيسهم في توفير المزيد من الألمنيوم الذي نحتاجه في حياتنا اليومية». وذكر أنه يعمل حالياً نحو 950 شخصاً في مشروع توسعة مصهر الطويلة، لافتاً إلى إنجاز أكثر من 2.1 مليون ساعة عمل حتى الآن بأداء سلامة عالمي المستوى، مع عدم تسجيل إصابات ناجمة عن العمل.

يشار إلى أنه مثل جميع خطوط إنتاج الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تستخدم الشركة تقنياتها الخاصة لصهر الألمنيوم، التي تم تطويرها محلياً في دولة الإمارات.

وتستخدم خلايا الاختزال الجديدة في «خطي الإنتاج 1 و2» تقنية DX، في حين أن خلايا الاختزال الجديدة في «خط الإنتاج 3» هي تقنية «DX + Ultra» الخاصة بالشركة.

2803 خلايا اختزال

أوضحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أنه مع بدء تشغيل 26 خلية اختزال جديدة، يرتفع العدد الإجمالي لخلايا الاختزال للشركة في كل من جبل علي والطويلة إلى 2803 خلايا، حيث تنتج الشركة واحداً من كل 25 طناً من الألمنيوم المنتج في جميع أنحاء العالم، وتعتبر أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم.

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