20.8 ألف فرع للشركات المحلية في الإمارات بمنتصف أبريل

المصدر: أبوظبي ■ وام

ارتفع إجمالي عدد فروع الشركات المحلية في دولة الإمارات إلى 20 ألفاً و856 فرعاً خلال النصف الأول من أبريل الجاري، بنمو نسبته 1.5% مقارنة بالنصف الأول من مارس الماضي، وذلك بحسب الأرقام التي وثقها السجل الوطني الاقتصادي،

المنصة الإلكترونية الاتحادية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد.

ويأتي توسع الشركات المحلية بافتتاح المزيد من الفروع في جميع إمارات الدولة مع عودة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية والذي ظهرت بوادره الأولى اعتباراً من الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقاً للإحصاءات، لاتزال أبوظبي ودبي والشارقة تستحوذ على نحو 90% من إجمالي عدد فروع الشركات المحلية العاملة في دولة الإمارات، في مؤشر إلى النشاط الكبير الذي تشهده تلك الإمارات. وتشكل رخص فروع الشركات المحلية نحو 2.7% تقريباً من إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الدولة البالغة نحو 765 ألف رخصة في نهاية النصف الأول من شهر أبريل الجاري.

وتعمل فروع الشركات المحلية في جميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها التجارة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى.

ومن المتوقع استمرار توسع الشركات المحلية بافتتاح المزيد من الفروع التابعة لها خلال الأشهر المقبلة، لاسيما مع ارتفاع وتيرة حركة الأنشطة في مختلف القطاعات العاملة في دولة الإمارات.

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