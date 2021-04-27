«العالمية القابضة» تستحوذ على 40% من أسهم «ريسبونس بلس ميديكال»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استحواذها على حصة بنسبة 40% من شركة «ريسبونس بلس ميديكال» للخدمات الطبية، عبر إحدى شركاتها التابعة.

وأصبحت «ريسبونس بلس ميديكال»، منذ تأسيسها في عام 2010، واحدة من أكبر المزودين في دولة الإمارات لنظم إدارة الرعاية الصحية الميدانية، ونقل الحالات الطبية الطارئة من مواقع العمل النائية. وتوفر الشركة الدعم الطبي لقطاعات النفط والغاز، والصناعات الكيميائية، ومواقع البناء، والعيادات الميدانية وخدمات الإسعاف. كما أعلنت الشركة في عام 2019 عن تأسيس حضور لها في السعودية وعُمان، ولديها خطط استراتيجية للتوسع عبر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإفريقيا (غانا ونيجيريا)، والهند، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتولى «ريسبونس بلس ميديكال» حالياً تشغيل أكثر من 200 عيادة ميدانية، فضلاً عن امتلاكها أكبر أسطول من سيارات الإسعاف في الإمارات. وتعتبر الشركة جزءاً من مجموعة شركات «في بي إس للرعاية الصحية».

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب، إن الاستحواذ على «ريسبونس بلس ميديكال» سيسهم في توسيع حجم ونطاق أعمال الشركة وخبراتها لتحقيق التزاماتها على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن العيادات الميدانية لهذه الشركة سجلت ما يزيد على مليوني زيارة طبية خلال عام 2020.

وأضاف: «مع محفظتنا المتنوعة من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، سنتمكن خلال السنوات الخمس المقبلة من تحقيق تكامل كبير في أنشطة الأعمال، والتوسع عبر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا، مع تنامي الحاجة إلى نظم إدارة الرعاية الصحية الميدانية، ونقل الحالات الطبية الطارئة».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«ريسبونس بلس ميديكال»، الدكتور شمشير فاياليل، إن الشركة تمكنت، خلال ما يزيد على عقد من الزمن، من ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية موثوقة يمكن الاعتماد عليها، إذ نمت إمكاناتها وتوسع حضورها إلى أن بتنا قادرين على إدارة عمليات الرعاية الصحية الميدانية، وعمليات الإجلاء الطبي الطارئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news