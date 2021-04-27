5.2 مليارات درهم تصرّفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 5.2 مليارات درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات بتسجيل 275 مبايعة بقيمة 540.45 مليون درهم، منها 41 مبايعة لأراضٍ بقيمة 100.77 مليون درهم، و234 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 439.69 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 4.61 مليارات، بينما شهدت الهبات تسجيل 17 هبة بـ44.09 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بتسعة ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، ثم مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها ثلاث مبايعات بـ18 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بـ35 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة، كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بـ16 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 29 مبايعة بـ66 مليون درهم، وثالثة في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

• «الثنية الرابعة» تسجّل أهم مبايعات الشقق والفلل بقيمة 35 مليون درهم.

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