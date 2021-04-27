«الإمارات دبي الوطني كابيتال» تسجل أقوى أداء ربعي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، عن تسجيلها أفضل أداءٍ ربعي في تاريخها على صعيد أسواق رأسمال الدين.

وأفادت في بيان لها، أمس، بأنه وفي أعقاب الأداء القياسي الذي سجلته خلال عام 2020، فقد قاد فريق أسواق رأسمال الدين في إدارة الأعمال المصرفية الاستثمارية 24 معاملة بنجاح خلال الربع الأول من عام 2021، جمعت ما يزيد على 18 مليار دولار لمتعاملي الشركة من كيانات سيادية، ومؤسسات مالية، وشركات تجارية.

وأضافت أنها واصلت توسيع أعمالها في مجال السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة، إذ قادت خمسة إصدارات من هذا النوع خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوزعت المعاملات التي نفذتها «الإمارات دبي الوطني كابيتال» على 12 منطقة جغرافية، منها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الصين، هونغ كونغ، الهند، كازاخستان، المالديف، باكستان، روسيا، والمملكة المتحدة، كما نفذ فريق الشركة معاملات مقومة بالدولار الأميركي واليورو، والجنيه الإسترليني، عبر مجموعة واسعة من التصنيفات الائتمانية، وعبر مختلف أشكال رأس المال.

وقال نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، إن «الإمارات دبي الوطني كابيتال» تواصل أداءها المتميز على مستوى الإصدارات الرائدة خلال عام 2021، رغم حالة الغموض السائدة في السوق، ما يرسخ ريادتها في مجال تقديم حلول تمويل مخصصة للمتعاملين.

وأضاف: «يأتي الأداء القياسي الذي حققته الشركة خلال الربع الأول ليمهد الطريق لمزيد من الزخم والمعاملات الكبرى خلال عام 2021 لإصدار مزيد من السندات التقليدية والصكوك والسندات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة».

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