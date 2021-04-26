"دانة غاز" و"نفط الهلال" تستأنفان توسعة حقل "خور مور" في كردستان

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت شركة "دانة غاز" وشريكتها "نفط الهلال"، استئنافهما أعمال مشروع التوسعة في حقل خور مور في إقليم كردستان العراق بالكامل.

وينطوي هذا المشروع الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف "بيرل بتروليوم" ضخّ استثمار إضافي بقيمة 600 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز بمعدل 250 مليون قدم قياسي مكعب في اليوم لتلبية الحاجة المحلية الماسة لإمدادات الطاقة.

وكانت أعمال البناء الخاصة بالمشروع، أرجئت جراء جائحة " كورونا" وتم استئنافها الآن استعداداً لبدء الإنتاج في أبريل 2023، وذلك عقب الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان.

وبموجب اتفاقية بيع الغاز التي أبرمتها "بيرل بتروليوم" مع وزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان في مارس 2019 سيبيع الائتلاف إمدادات غاز إضافية تغذي محطات توليد الكهرباء بوقود أنظف منخفض التكلفة مما يعزز إمكانات إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان العراق ويغطي الغاز الذي تنتجه الشركتان في الوقت الحالي أكثر من 80% من عمليات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

ويبلغ معدل الإنتاج اليومي في حقل "خور مور" 440 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 15700 برميل من المكثفات و1020 طنا من الغاز البترولي المسال أو ما مجموعه 110,400 برميل نفط مكافئ يومياً ما يجعله المشروع الأعلى إنتاجأ في الإقليم وأكبر مشروع تتولاه شركة خاصة لإنتاج الغاز وتطويره في العراق.

وقد وُضعت خطط لتعزيز إنتاج مشروع خور مور من خلال إضافة وحدة ثانية بسعة 250 مليون قدم قياسي مكعب مما سيعمل على رفع الإنتاج الغاز الكلي للمشروع إلى نحو مليار قدم مكعب في اليوم بحلول 2024.

ويتجاوز مجموع الاستثمار في المشروع حتى اليوم ملياري دولار بإنتاج تراكمي يزيد على 332 مليون برميل نفط مكافئ وقد أتاح استخدام الغاز في توليد الكهرباء توفير تكاليف طائلة على إقليم كردستان والعراق ككل وتحقيق منافع اقتصادية جمة للمجتمعات المحلية كما ساهم كذلك في تلافي 43 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفضل الاستعاضة عن مصادر الوقود السائل وكان لذلك دور إيجابي في التعامل مع مشكلة تغير المناخ العالمية والحد من تلوث الهواء على المستوى المحلي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لشركة دانة غاز، مجيد جعفر، إنه بعد عام من تأخر الأعمال نتيجة للجائحة يسرنا استئناف مشروع التوسعة في "خور مور" بالكامل واستثمارنا 600 مليون دولار لرفع مستوى إنتاج الغاز بنسبة 60% تقريباً بغضون عامين من اليوم تعزيزاً لإمدادات الكهرباء المحلية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز" الدكتور باتريك ألمان وارد: "نحن فخورون بتعزيز استثمارنا بالتعاون مع شركائنا في (بيرل بتروليوم) لتنمية قطاع الغاز في إقليم كردستان العراق لنوفر لسكانه مصدراً مستداماً من الطاقة النظيفة ولندعم نمو اقتصاده المحلي".



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