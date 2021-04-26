25.5 ألف براءة اختراع مسجلة لدى وزارة الاقتصاد

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الاقتصاد، أن عدد براءات الاختراع المسجلة لديها وصل إلى 25 ألفا و598 براءة اختراع بنهاية العام 2020، في حين وصل عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع التي تلقتها خلال العام الماضي إلى 1971 طلبا.

وأفادت وزارة الاقتصاد، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 أبريل من كل عام، أنها تواصل جهودها في التصدي للبضائع والسلع المقلدة حيث نفذت إدارة الرقابة التجارية بالوزارة 463 جولة تفتيشية وحررت 98 مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الرقابة التجارية تواصل جهودها في تنفيذ الجولات التفتيشية والاستجابة السريعة لشكاوى أصحاب حقوق الملكية الفكرية لضبط السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق المحلية بما يحمي حقوق المبدعين والمبتكرين ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي.

وقالت إن عدد العلامات التجارية المسجلة لديها وصل إلى 269 ألفا و189 علامة تجارية مسجلة، وذلك خلال الفترة منذ العام 1992 حتى 21 أبريل الجاري.

وأكدت الوزارة أن الملكية الفكرية تقوم بدور مهم بوصفها سياسة من أجل إنشاء وإتاحة بيئة مواتية للابتكار بهدف إرساء إطار يمكَن تبادل التكنولوجيات الجديدة وتشاطرها عبر كافة أنحاء العالم في ظل عمل الوزارة بالشراكة مع الجهات المعنية داخل الدولة على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الملكية الفكرية بمختلف أنشطته ومجالاته وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميا.

وتحرص وزارة الاقتصاد على رفد القطاع الخاص بكل المعارف اللازمة التي تسمح له بأداء دوره في التنمية المستدامة حيث تعد الملكية الفكرية ركناً أساسياً ضمن هذه المعارف باعتبارها اليوم أداة حيوية لدفع مسار النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي حيث يتضح اهتمام وزارة الاقتصاد بحماية حقوق الملكية الفكرية وخصوصاً في جانب حقوق الملكية الصناعية الخاصة ببراءات الاختراع من خلال حرصها على مواكبة التوجه العالمي لتوفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات ونمو الاقتصاد.

ووقعت وزارة الاقتصاد أكثر من 10 اتفاقيات مع جهات ومؤسسات عالمية تدعم حقوق الملكية الفكرية تتمثل في الآتي: معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة 2021 واتفاقية استراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع 2021.

كما تضمنت اتفاقية باريس 1996 واتفاقية تربس بالجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية 1996 إضافة إلى اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية في سنة 2004 واتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء وهيئات الإذاعة في سنة 2004 واتفاقية الويبو لحقوق المؤلف "WCT" في سنة 2004 واتفاقية الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي "WPPT" في سنة 2005.

وشملت اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري في سنة 2014 ومعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي اعاقات اخرى في قراءة المطبوعات في عام 2014.

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