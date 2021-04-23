"إكسبو الشارقة" يزيح الستار عن فعاليات معرض "ليالي رمضان 2021"

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انطلقت مساء أمس (الخميس) في إمارة الشارقة فعاليات معرض "ليالي رمضان 2021"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن فعاليات الدورة الـ 31 من "مهرجان رمضان الشارقة"، وسط أجواء استثنائية وعروض وتخفيضات جاذبة تصل نسبة الخصومات فيها إلى 70%.

وشهد انطلاق المعرض حضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمركز، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال منسق عام مهرجان رمضان الشارقة، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، حيث تجولوا في أقسام المعرض والتقوا بعدد من العارضين واستمعوا منهم إلى شرح حول المنتجات التي يقدمونها.

ونجح المعرض الذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، في استقطاب 300 عارض من تجار التجزئة وأكثر من 1000 علامة تجارية، لتغطي منتجاتهم المتنوعة جميع المجالات بدءاً من الأزياء، والأدوات الرياضية، والتحف والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية، والأجهزة الكهربائية، والمطاعم والمقاهي والأكلات الشعبية، وهدايا العيد وألعاب الأطفال.

كما يوفر المعرض الفرصة للزوار لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة، والمشاركة في السحوبات على جوائز قيمة وسيارة BMW فاخرة، إلى جانب الفوز بالعديد من القسائم الشرائية والهدايا.

وأكد عبد الله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على دعم صناعة المعارض وتطويرها لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كواحدة من أهم المدن الرائدة في هذا القطاع، وذلك انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ضرورة بذل كافة الجهود للارتقاء بهذا القطاع، نظراً لدوره الأساسي في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات وتنشيط الحركة الاقتصادية، مؤكداً حرص الغرفة على توفير كافة أشكال الدعم لمختلف القطاعات التجارية والصناعية والمهنية والإسهام الفاعل في ازدهارها على كافة المستويات.

تطوير مستمر

من جانبه أوضح سيف محمد المدفع أن معرض "ليالي رمضان" أصبح واحداً من أبرز الفعاليات والمعارض التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة التي تسهم في تحريك عجلة القطاع التجاري وخلق أجواء اجتماعية واقتصادية إيجابية في مدينة الشارقة، مؤكداً أن التطوير المستمر في فعاليات المعرض أسهمت في استقطاب هذا العدد الكبير من الجهات العارضة، ليثبت مجدداً ريادته كواحد من أهم الأحداث الاقتصادية التي تحرص الشركات على المشاركة فيه بانتظام.

مشاركة واسعة

من جهته قال سلطان شطاف: إن المعرض يشهد مشاركة واسعة من أشهر العلامات التجارية في العالم، وتقدم منتجاتها بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة، كما يمكن للجميع الاستفادة من التخفيضات على مجموعة متنوعة وكبيرة من البضائع المعروضة، لافتا إلى أن المعرض سيكون حافل بالمفاجآت المتميزة، حيث يوفر لزواره فرصة لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة والمشاركة في السحوبات على جوائز قيمة، وسيكون الدخول في السحب متاحاً أمام المتسوقين الذين ينفقون مبالغ بقيمة 100 درهم من العلامات التجارية المشاركة في المعرض، إلى جانب الفوز بهاتف أيفون 12 برو، وقسائم شرائية والعديد من الهدايا من خلال المسابقات التي ينظمها المركز عبر صفحة "ليالي رمضان" على موقع انستغرام، وبرنامج الأثير على إذاعة الشارقة.

وتقام فعاليات معرض ليالي رمضان الذي يستمر حتى 8 مايو، يوميا من الساعة 8:00 مساءاً وحتى الساعة 1:00 صباحاً طيلة أيام الشهر الفضيل.

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