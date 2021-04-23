تسجيل 6590 تصرفاً عقارياً في دبي بـ 22.9 مليار درهم خلال مارس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجّل شهر مارس الماضي ثاني أعلى عدد تصرفات عقارية في دبي منذ فبراير 2017، مع 6590 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 22.9 مليار درهم، لتحقق بذلك التصرفات العقارية نمواً من حيث العدد وصل إلى 43%، مقارنة بمارس 2020، ونمواً من حيث القيمة بنسبة 40%، وذلك حسب ما أوردته نشرة «علوم العقار» الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس.

وذكرت النشرة أنه بهذه الأرقام يكون الربع الأول من العام الجاري حقق نمواً في عدد التصرفات العقارية، مقارنة بمثيلاته من العامين 2020 و2019، وبنسب وصلت إلى 27% و47% على التوالي.

وأظهرت النشرة استمرار جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين الجدد، إذ وصل عددهم منذ بداية عام 2021 حتى نهاية مارس إلى 5683 مستثمراً، يمثلون ما نسبته 64% من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين خلال الفترة نفسها.

وأوردت النشرة كذلك أن قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريون في السوق العقارية، وصلت إلى 392 مليون درهم منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر مارس 2021، فيما بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها، 143 ألفاً و374 عقداً، منها 57% عقود إيجار جديدة، و43% عقود مجددة.

وسلّطت النشرة الضوء على أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، ففي فئة الفلل تصدّرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، خلال الربع الأول من عام 2021، تلتها «وادي الصفا 5»، ومن ثم «وادي الصفا 7»، ثم «ند الشبا الأولى»، وبعدها «الثنية الرابعة».

وفي ما يتعلق بفئة الشقق، جاءت الصدارة خلال الربع الأول من عام 2021 كالتالي: «مرسى دبي»، «نخلة جميرا»، «الخليج التجاري»، «برج خليفة»، ومنطقة المركاض على التوالي.

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