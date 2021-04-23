«المركزي» يغرّم شركة صرافة 496 ألف درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت المصرف المركزي، أمس، أنه فرض بتاريخ 18 أبريل 2021 عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأوضح «المركزي» في بيان أن نتائج التفتيش الذي أجراه، كشفت أن إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتّسم بالضعف.

وأخذ المصرف المركزي في الحسبان سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، وقام بفرض غرامة مالية قدرها 496 ألف درهم. وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة، يشرف المصرف المركزي بشكل فاعل على التزام جميع الصرافات ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في أعمال الصرافات.

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