ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في دبي خلال الأسبوع الأول من رمضان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء، بأن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات، ارتفع بنسبة 0.32% خلال الأسبوع الأول من رمضان، مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر شعبان السابق.

وأوضح المركز، في تقرير، أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع أسعار كل من: مجموعة الخضراوات بنسبة 4.36%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.54%، ومجموعة الشاي والبن بنسبة 1.20%، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 0.02%.

وأضاف أنه في المقابل، انخفضت أسعار كل من: مجموعة الفواكه بنسبة 1.39%، ومجموعة الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 1.18%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.51%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.44%، ومجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.15%، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.15%، فيما حافظت أسعار مجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر على استقرارها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news