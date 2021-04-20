دبي تحتضن 2101 فرع للشركات الأجنبية.. و784 لـ «الخليجية»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة في دبي والمرخصة من قبلها يصل إلى 2101 فرع حالياً، في حين يصل عدد فروع الشركات الخليجية إلى 784 فرعاً في الإمارة.

وتعكس هذه الأرقام الجاذبية التي تتمتع بها دبي على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث توفر بيئة محفزة للأعمال مدعومة بمنظومة إجراءات عصرية ومتكاملة، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على مجتمع الأعمال، فضلاً عن البيئة التشريعية الحديثة التي تتيح لرجال الأعمال ممارسة العمل بأريحية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الأسواق المحلية والإقليمية أيضاً.

وأوضحت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أنه في ما يتعلق بتوزيع فروع الشركات الأجنبية حسب الجنسية، احتلت فروع الشركات البريطانية المرتبة الأولى تبعتها فروع الشركات الأميركية، ثم فروع الشركات الهندية.

وفي ما يتعلق بتوزيع فروع الشركات الخليجية حسب الجنسية، احتلت فروع الشركات الكويتية المرتبة الأولى تبعتها فروع شركات المملكة العربية السعودية، ثم فروع شركات البحرين.

وبالنسبة لتوزع الرخص الصادرة لفروع الشركات الأجنبية حسب فئة الرخصة، جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 51%، تبعتها التجارية بنسبة 48%، بينما توزعت بقية النسب على السياحية والصناعية.

أما توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي فكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 1666 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 435 رخصة.

وبالنسبة لفروع الشركات الخليجية، توزعت الرخص الصادرة لهذا الفروع على حسب فئة الرخصة كما يلي: جاء في مقدمتها التجارية بنسبة 58%، تبعتها المهنية بنسبة 41%، ثم الصناعية بنسبة 1%.

وتوزعت تلك الرخص حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي كالآتي: الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 512 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 272 رخصة.

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