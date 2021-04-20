سيولة أسواق المال المحلية ترتفع إلى 3.3 مليارات درهم خلال جلستين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ووام

حافظت أسواق المال الإماراتية على تماسكها أمس، لليوم الثاني على التوالي، بدعم من استمرار تدفق السيولة إلى قاعة التداول والتي قفزت قيمتها إلى نحو 1.5 مليار درهم، ما رفع قيمة الصفقات المبرمة خلال جلستين إلى 3.3 مليارات درهم.

وكان واضحاً منذ بداية الجلسة أن الأسواق في طريقها للارتفاع، وهو ما حدث فعلاً في الساعة الأولى من عمر التعاملات، وسط استمرار الشراء المؤسسي على بعض الأسهم القيادية قبل ظهور عمليات جني الأرباح الطبيعية التي عادت بالمؤشرات إلى مستوياتها السابقة تقريباً.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6102 نقطة، في حين أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2632 نقطة، وذلك بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وارتفعت أسهم تسع شركات في سوق دبي من أصل 27 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت ثلاث شركات على ثبات.

وأقفل سهم «إعمار مولز» منخفضاً بنسبة 2.1% عند 1.85 درهم، وبتداولات تجاوزت خمسة ملايين سهم، بينما انخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 2.5% عند 0.269 درهم، وبتداولات بلغت ثمانية ملايين سهم.

وفي سوق أبوظبي، أغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند مستوى 89.5 درهماً، حيث تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 474 مليون درهم.

كما ارتفع سهم «أبوظبي لبناء السفن» إلى 2.07 درهم، إضافة إلى مصرف الشارقة الإسلامي الصاعد إلى مستوى 1.36 درهم.

وكانت جلسة أمس شهدت التداول على نحو 266 مليون سهم نفذت من خلال 5427 صفقة بحسب الأرقام الصادرة عن السوق في ختام التعاملات.

- التداول على 266 مليون سهم في سوق أبوظبي.

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