«ستراتا» تتوسع بتوفير مستلزمات الوقاية الصحية لليابان

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت «ستراتا للتصنيع»، الشركة المتخصّصة في عمليات التصنيع المتقدمة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن توقيع مذكرة تفاهم مع محافظة توكوشيما اليابانية، بهدف تعزيز نطاق عمليات التصدير لمستلزمات الوقاية الصحية، التي تحمل شعار «صنع بفخر في دولة الإمارات».

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه تم توقيع المذكرة خلال فعالية افتراضية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، إسماعيل علي عبدالله، وحاكم محافظة توكوشيما، كامون إيزومي.

وستقوم «ستراتا» بموجب الاتفاقية، بتأسيس سلسلة توريد ثابتة لمستلزمات الوقاية الصحية، وغيرها من الإمدادات الأساسية بين دولة الإمارات ومحافظة توكوشيما التي تقع في جزيرة شيكوكو اليابانية، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة.

وإضافة إلى تصدير هذه المستلزمات والإمدادات، بما فيها كمامات «N95» المُصنعة في منشأة «ستراتا» بالعين، بالشراكة مع «هانيويل»، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص التعاون المتاحة في مجالات الابتكار التقني والأبحاث والتطوير.

وستدعم مذكرة التفاهم فرص توفير مستلزمات الوقاية الصحية والإمدادات الأساسية للبلديات والمؤسسات الحكومية ضمن المحافظات اليابانية الأخرى.

وقال عبدالله: «في إطار التزامها بدعم الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات على الصعيد العالمي، حرصت (ستراتا) منذ تأسيس خط إنتاج كمامات (N95) على تعزيز المبادرات الدولية لمحاربة أزمة (كوفيد-19)، من خلال توفير مستلزمات الوقاية الصحية للمجتمعات التي تحتاجها».

وأضاف أنه «هذا الإنجاز يسهم في ترسيخ التزامنا الوطني والإنساني بتوفير منتجات تحمل شعار (صنع بفخر في دولة الإمارات) إلى مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون في المجالات ذات المنفعة المشتركة، بما فيها تطوير الابتكارات التقنية في مجموعة متنوعة من القطاعات».

من جانبه، قال إيزومي، إن شركة «ستراتا للتصنيع» نجحت بإطلاق خط إنتاج لكمامات «N95» ضمن منشأتها في العين، لتتولى عمليات توزيع كمامات «N95» ومستلزمات الوقاية الصحية إلى الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وغيرها.

وأضاف أن «ستراتا» ستقوم بموجب مذكرة التفاهم بتأسيس سلسلة توريد ثابتة لمستلزمات الوقاية الصحية، وغيرها من الإمدادات الطبية الأساسية، لدعم المنظومة الطبية في محافظة توكوشيما.

صناعة كمامات «N95»

حققت كل من شركتي «هانيويل» و«ستراتا»، في سبتمبر من عام 2020، إنجازاً رائداً، تمثل في نجاحهما بصناعة أول مليون كمامة «N95» في منشأة «ستراتا» بالعين.

وواصلت الشركتان تعاونهما لتوفير مستلزمات الوقاية الصحية الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية في القطاع الصحي في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة في تصدير الكمامات على مستوى العالم، في إطار جهودها للتصدي لمرض «كوفيد-19».

ويُدار خط إنتاج مستلزمات الوقاية الصحية من قبل فريق مشترك من «ستراتا» و«هانيويل»، يضم 70 خبيراً متخصصاً، وقد وصلت عمليات الإنتاج إلى طاقتها القصوى لتحقيق الهدف السنوي المتمثل في إنتاج أكثر من 30 مليون كمامة.

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