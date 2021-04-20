628 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 628 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات بتسجيل الدائرة 207 مبايعات بقيمة 417.48 مليون درهم، منها 18 مبايعة لأراضٍ بقيمة 126.11 مليون درهم و189 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 291.37 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 174.68 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 13 هبة بقيمة 35.95 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها ثلاث مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة خمسة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، بينما تصدرت «ند حصة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة مليوني درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news