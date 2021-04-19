خدمات مالية.. المدفوعات اللاتلامسية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

سجّل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً قوياً في معاملات استخدام المدفوعات اللاتلامسية خلال عام 2020، حيث أصبحت تشكل 84% من معاملات الدفع الشخصية باستخدام البطاقات حالياً.

ويأتي ذلك تزامناً مع حرص المستهلكين والتجار المتزايد على استخدام تقنيات المدفوعات اللاتلامسية حرصاً على سلامتهم خلال جائحة «كوفيد-19». وسجل البنك نمواً بنسبة 59% في معاملات المدفوعات اللاتلامسية، بما فيها المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية، والمحافظ الرقمية مقارنة بعام 2019، بينما ارتفعت المدفوعات عبر المحافظ الرقمية، مثل: «أبل باي» و«سامسونغ باي» و«غوغل باي» بمعدل يزيد على الضعف، في حين سجلت المدفوعات باستخدام تقنية التمرير والدفع نمواً بنسبة النصف تقريباً. ويتيح بنك الإمارات دبي الوطني لعملائه إمكانية ربط بطاقات الخصم والائتمان مع هواتفهم الذكية أو الأجهزة القابلة للارتداء لإجراء المدفوعات السريعة والآمنة عبر المحافظ الرقمية، ويمكن إجراء المدفوعات اللاتلامسية في نقاط البيع باستخدام البطاقات الصادرة عنه.

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