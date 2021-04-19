«الإمارات دبي الوطني» يسهّل تمويل الشركات المحلية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات اتفاقية تمويل تجاري مع بنك الإمارات دبي الوطني، من شأنها أن تعزز السيولة النقدية لدى المصدّرين والشركات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البنك والشركة في عام 2019، كما تتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، حيث إنها ستعزز ثقة المؤسسات المالية وقابليتها لمنح تمويلات للشركات الإماراتية، وبالتالي دعم أنشطتها وعملياتها التصديرية، وخطط توسيع أعمالها في الأسواق الخارجية. وبموجب التعاون الجديد، ستعمل «الاتحاد لائتمان الصادرات» على تأمين معاملات البنك، الأمر الذي سيعزز قدرته على تقديم تمويلات تجارية للشركات المحلية.

ويعد هذا التحالف بمثابة خطوة إيجابية للشركات الإماراتية، ذلك أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» ستدعم الشركات في تسهيل وصول منتجاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية، ما سيؤدي إلى الترويج للمنتجات محلية الصنع عالية الجودة في أسواق متعددة، وبالتالي تعزيز تنافسيتها عالمياً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «بما أن الإمارات تهدف إلى تسريع التنويع الاقتصادي، وزيادة التصنيع المحلي، فإنه الوقت المثالي لسعي الشركات الإماراتية إلى توسيع ونمو أعمالها في الأسواق الدولية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news