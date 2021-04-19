«أبوظبي الإسلامي» ينجز 60 معاملة قائمة على «بلوك تشين»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن إنجاز أكثر من 60 معاملة تمويل تجاري خارجية، خلال العام الأول من شراكته مع «ترايد أسيتس»، المنصّة الإلكترونية المتخصصة بمجال التمويل التجاري المدعومة بتقنية «بلوك تشين»، التي تهدف إلى رقمنة المعاملات التقليدية في مجال إصدار الأصول التجارية وتوزيعها.

وكان المصرف، أصبح في أبريل من العام الماضي أول مؤسسة مصرفية إسلامية تعتمد تقنية «بلوك تشين» في تنفيذ معاملات توزيع التمويلات التجارية.

وأفاد المصرف في بيان أمس، بأنه تم استكمال المعاملات المصرفية الخارجية، بالتعاون مع عدد من المصارف في المنطقة، بدعم من تقنية «بلوك تشين»، للمساعدة في إنجاز التحول الرقمي للمعاملات التقليدية في مجال إصدار الأصول التجارية وتوزيعها.

وتتيح هذه التقنية قدرات اتصال سلسلة مع جميع الشركاء المرتبطين بالمعاملات المصرفية لكلا طرفي التعاملات التجارية.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الأعمال الدولية في مصرف أبوظبي الإسلامي، عبدالله الشحّي، إن «إنجاز معاملات التمويلات التجارية هذه باستخدام تقنية (بلوك تشين) يشكل خطوة كبيرة في مجال تنفيذ المعاملات التجارية بالاعتماد على هذه التقنية في منطقة الشرق الأوسط».

من جهته، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق لشركة «فينتك إنوفيشن إنترناشيونال» في منصة «ترايد أسيتس»، ساميت كيه روي: «نشهد اليوم تغيراً جذرياً في طريقة مزاولتنا للأعمال، حيث سيتم إنجاز معاملات التمويل التجاري في المستقبل عبر الإنترنت، وقد برهن مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال استخدامه النشط لمنصتنا الإلكترونية في العام الماضي، بأن أنماط التفكير المبتكرة والتقدمية يمكن أن تعود بالنفع على القطاع المصرفي بأكمله».

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