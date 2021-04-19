«دو» تدعم رواد الأعمال المحليين وأصحاب المشروعات الصغيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن حملة مجتمعية جديدة، تهدف من خلالها إلى تجسيد قيم المشاركة والعطاء، بما ينسجم مع روح شهر رمضان، حيث ستقدم «دو»، إضافة إلى عروضها الرمضانية خلال أيام الشهر الفضيل، دعمها لرواد الأعمال المحليين وأصحاب المشروعات الصغيرة، عبر قنواتها ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.

وأوضحت «دو» في بيان أمس، أنه تحت شعار «شارك في الخير»، فإنها ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بالترويج لعروض الخدمات والمنتجات التي تقدمها هذه المشروعات الصغيرة، وإبراز القيمة التي توفرها للعملاء وأفراد المجتمع الإماراتي.

وتستهدف الحملة تمكين رواد الأعمال المحليين من مشاركة أفكارهم ورؤاهم، وتقديم التوصيات والنصائح، واستعراض المواهب والتجارب، فضلاً عن إظهار روح التلاحم والتكاتف كقوة من أجل الخير لتقديم إسهامات مجتمعية فعّالة.

وتقدم «دو» للعملاء من الأفراد والمؤسسات عروضاً رمضانية، حيث يمكن للعملاء خدمات الاتصال المنزلي الاستفادة من خصم بنسبة 50% على أكثر من 100 من الأفلام والبرامج حسب الطلب التي يوفرها تلفزيون «دو».

كما يمكن لعملاء الدفع الآجل شراء هاتف «GalaxyS21» وفق أقساط منخفضة تصل إلى 99 درهماً شهرياً، فيما يمكنهم الحصول على إحدى باقات «Power» للدفع الآجل مجاناً لمدة 12 شهراً عند شراء رقم خاص.

وعلاوة على ذلك، يمكن لعملاء الدفع المسبق الحصول على 10 غيغابايت من البيانات، والاستمتاع بمحتوى غير محدود من الساعة 11 مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً. وسيحصل المشتركون الجدد في باقات «Flexi» عبر الإنترنت على أجهزة شحن متنقلة «بور بانك» مجاناً.

وبالنسبة لعملاء «دو» من المؤسسات، تتوافر خطة سداد بأقساط شهرية تبدأ من 99 درهماً على هواتف «Galaxy S21».

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي بطاقات «فزعة» الحصول على خصم خاص.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن «شهر رمضان يعد مناسبة سنوية استثنائية، تجسّد قيم الخير ومساعدة الآخرين، وتلهمنا دائماً التأمل والمشاركة في تقديم إسهامات ذات تأثير إيجابي في حياة الناس والمجتمعات».

وأضاف: «لحسن الحظ أننا نعيش في دولة الإمارات، وفي ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، التي غرست فينا حب الخير والعطاء من خلال المبادرات الإنسانية التي بات يعرفها القاصي والداني».

وتابع الحساوي: «بصفتنا شركة وطنية إماراتية ذات سجل حافل في مجال المبادرات المجتمعية، فإننا نتشارك هذه القيم ذاتها، التي توجهنا وتدفعنا دائماً نحو تسخير مواردنا وخبراتنا وطاقاتنا لتقديم كل ما يصب في مصلحة مجتمعنا المحلي».

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