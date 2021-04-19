«فلاي دبي» تضيف طرابزون وبودروم إلى وجهاتها الصيفية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن إضافة وجهتين صيفيتين جديدتين للمسافرين من دبي وعبر المنطقة.

ووفقاً لبيان صدر، أمس، ستطلق «فلاي دبي»، التي تشغل رحلات الى مطار صبيحة كوكجن الدولي في تركيا، رحلات إلى مطار ميلاس بودروم (BJV)، ومطار طرابزون (TZX).

وستشغل الناقلة رحلتين في الأسبوع إلى بودروم في الفترة من الرابع من يونيو 2021 حتى الأول من سبتمبر، فيما ستعمل رحلات طرابزون، على ساحل البحر الأسود شمال شرق تركيا، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية من 13 مايو حتى الأول من سبتمبر.

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون ايفندي: «ستوفر إضافة بودروم وطرابزون إلى جدول الناقلة الموسمي مزيداً من الخيارات للسفر الصيف الجاري»، مؤكداً مواصلة الشركة إطلاق رحلات إلى مزيد من الوجهات في المنطقة، مع تخفيف القيود على السفر.

ووفقاً للبيان، سيشهد الصيف الجاري نمو عدد الوجهات على شبكة «فلاي دبي» إلى 78 محطة، ويشمل ذلك سبع وجهات في روسيا، إضافة إلى وجهات شهيرة مثل: باكو، بوخارست، كولومبو، جزر المالديف، مينسك، تبليسي، تل أبيب، تيرانا، وزنجبار.

وستكون رحلات طرابزن وبودروم، ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مطار دبي الدولي.

وبحسب «فلاي دبي»، ستعمل رحلات بودروم من المبنى رقم (2) في مطار دبي أيام الثلاثاء والجمعة، فيما تعمل رحلات طرابزون أيام الأربعاء والخميس والسبت من المبنى نفسه. وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى طرابزون/‏‏‏بودروم من 6000 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1600 درهم. كما تبدأ أسعار تذاكر السفر ذهاباً وإياباً من طرابزون/‏‏‏بودروم إلى دبي من 1600 دولار (5872 درهماً)، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 290 دولاراً (1064 درهماً).

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