عقارات دبي تسجل تصرفات بـ 719 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 719 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان لها، بأنها شهدت تسجيل 275 مبايعة بقيمة 521.41 مليون درهم، منها 20 مبايعة لأراضٍ بقيمة 120.56 مليون درهم، و255 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 400.85 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تليها مبايعتان بقيمة 13 مليون درهم، و10 ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 12 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها أربع مبايعات بـ66 مليون درهم، وثالثة في «ند الشبا الثالثة» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعات بقيمة 16 و14 مليون درهم لكل منهما في المنطقة نفسها.

وتصدّرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الثالثة» بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 136.06 مليون درهم، منها 12 رهناً لأراضٍ بقيمة 27.17 مليون درهم، و62 رهناً لفلل وشقق بقيمة 108.89 ملايين درهم، كان أهمها في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» بقيمة 21 مليون درهم، وأخرى في منطقة «برج خليفة» بقيمة 14 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 61.64 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 26 مليون درهم، وأخرى في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 11 مليون درهم.

• «حدائق الشيخ محمد بن راشد» سجلت أربع مبايعات لأراضٍ بـ66 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news