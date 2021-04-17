بنك المارية المحلي يعلن أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أعلن بنك المارية المحلي، أول بنك رقمي متكامل في الإمارات العربية المتحدة عن تشكيل اللجنة التأسيسية برئاسة طارق أحمد المسعود.

يتكون أعضاء اللجنة من رجال أعمال إماراتيين متميزين يمتلكون خبرات في مجالات متعددة من شأنها أن تساعد في دفع البنك لتحقيق أهدافه بأن يكون بنكاَ رائدًا للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وداعماً للمجتمع المحلي من خلال تمكين الموظفين وتأهليهم وتحقيق عائد تنافسي للمساهمين.

تضم اللجنة التأسيسية المشكّلة حديثًا كل من السيد أحمد شيبه العميمي، والسيد أحمد جبر السويدي، والسيد خالد ثاني الرميثي، والسيد ماجد عتيق المهيري، والسيد مرشد ثاني مرشد الرميثي، والسيد عمر عبد الله الزعابي، والسيد عمران محمد الخوري، والسيد سعيد عبد الله المهيري، والسيد يونس فتح علي الخاجة.

وقال طارق أحمد المسعود: "يسعدني الإعلان عن تشكيل اللجنة التأسيسية لبنك المارية الرقمي، ويشرفني بأننا سنعمل معا لتحقيق رؤية مشتركة لبناء أحد أكثر البنوك الرقمية نجاحًا في هذا القطاع إن شاء الله."

يتطلع بنك المارية المحلي إلى أن يكون الخيار الأول في دولة الإمارات العربية المتحدةمع التركيز على دعم الأفراد والشركات الصغيرة وستقدم اللجنة التأسيسيةللبنك الدعم والتوجيه والإشرافعلى تطوير الأعمال وإدارة فريق العمل لطرح البنك بالرؤية التي أعد لأجلها.

وأضاف طارق المسعود قائلاً "يتمتع أعضاء اللجنة التأسيسية بخبرات متعددة في شتى قطاعات الاقتصاد المحلي لإثراء صنع القرار في مجلس الإدارة بالإضافة إلى اشتراك كل عضو في الهدف الأمثل وهو تقديم بنك يخدم المجتمع الإماراتي من خلال كسب ثقة العملاء وولاء الموظفين والعملبأمانة وإخلاص واستخدام التقنيات الذكية المبتكرة."

ويأتي تشكيل اللجنة التأسيسية بعد إعلان البنك لحصوله على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزيالأسبوع الماضي مما يجعل بنك المارية المحلي أول بنك رقمي متخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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