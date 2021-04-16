3.87 % انخفاضاً في مؤشر الأسعار السنوي بدبي خلال مارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 3.87% في مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، وذلك نتيجة تراجع أسعار خمس مجموعات سلعية رئيسة.

وأوضح مركز دبي للإحصاء في تقرير أصدره، أمس، تراجع أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.68%، التي خفضت المؤشر بمقدار 3.51 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.97%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.54 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.57%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.56%، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

في المقابل، أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.93%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.10 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.77%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.69%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.73%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.36%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.07%، بينما استقرت أسعار قسم الترفيه والثقافة عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في مارس 2021 مقارنة بفبراير 2021، بنسبة 0.02%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.83%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.32 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.14%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.16 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.14%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.07 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.12%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.56%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.02%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 4.89%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.53 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.84%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.07%، بينما استقرت أسعار كل من: قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

- أسعار الطعام والمشروبات تراجعت بنسبة 3.97%، وخفضت المؤشر بمقدار 0.54 نقطة.

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