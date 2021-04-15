«دبي المالي» يناقش إصدار لوائح تنظيمية لحماية «الملكية الفكرية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن طرح ورقة تشاور حول إصدار لوائح تنظيمية جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، بموجب قانون الملكية الفكرية رقم (4) لعام 2019، ومن شأن اللوائح المقترحة أن تسهم في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز إطار العمل التنظيمي في المركز المالي.

وأكد المركز في بيان، أمس، أن اللوائح التنظيمية المقترحة تتعامل مع الاشتراطات المتعلقة بشكاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية، التي يتلقاها مفوض الملكية الفكرية في مركز دبي المالي العالمي، وأنشطة التفتيش والتحقيقات التي قد يجريها المفوض أثناء تعامله مع هذه الشكاوى، واشتراطات إصدار التوجيهات ذات الصلة.

وتفضي اللوائح المقترحة إلى تأسيس سجل خبراء، يمكن لمفوض الملكية الفكرية الرجوع إليه عند التحقيق في الشكاوى.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على ورقة التشاور والمقترح التشريعي، من خلال زيارة صفحة أوراق التشاور على موقع مركز دبي المالي العالمي difc.ae، ويمكن تقديم الآراء والمقترحات في موعد أقصاه التاسع من مايو 2021.

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