«دبي للخدمات المالية» توقّع مذكرة تفاهم مع «المركزي» الإيطالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن توقيعها، خلال مارس الماضي، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الإيطالي، بهدف توطيد أواصر التعاون بين الطرفين في مجال الرقابة المالية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المذكرة تركز على التعاون وتبادل المعلومات في الإشراف على المؤسسات المالية وحلها، بما في ذلك مكافحة الجرائم المالية.

وبحسب البيان، يستند هذا الاتفاق، غير الملزم قانوناً، إلى مذكرة تفاهم سابقة وقعتها الجهتان عام 2013، حيث يستكمل هذا الاتفاق ويجدد إطار التعاون الفعال وتبادل المعلومات بين الطرفين.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «عزز تعاوننا الاستراتيجي مع البنك المركزي الإيطالي بشكل كبير، سبل التواصل بين المنظومتين الماليتين، ما أدى إلى تحقيق الاستمرارية والاستقرار واليقين لاقتصاداتنا».

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