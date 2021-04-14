تقديم جميع خدمات «بنك المارية» عبر الهاتف

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قالت مصادر في «بنك المارية المحلي»، أول بنك رقمي في الإمارات والمنطقة، إن البنك يستعد لتدشين عملياته خلال الشهور الثلاثة المقبلة ليقدم جميع الخدمات المصرفية الحالية التي تقدمها البنوك الأخرى عبر تطبيق على الهاتف الذكي، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر البنك، إضافة إلى دعم الفئات التي لا تجد فرصاً تمويلية كافية، سواء كانوا أفراداً أو شركات ضمن الدور المجتمعي الذي ينوي البنك القيام به، مؤكدة استعداد البنك، من خلال خطط مدروسة، للتعامل مستقبلاً بالعملات الرقمية، بعد صدور قوانين منظمة لها من قبل السلطات المختصة بدولة الإمارات.

وبينت المصادر لـ«الإمارات اليوم»، أن البنك سيعمل على تشجيع التجارة الإلكترونية باستخدام الدرهم، كما سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط بالتمويل، بل أيضاً بمساعدتها على التخطيط المالي وإدارة الموارد المالية من خلال منصة تطور قدرات أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ليكونوا أكثر فاعلية في إدارة أعمالهم، كجزء من الدور المجتمعي الذي ينوي البنك القيام به، ويتميز عبره عن بقية البنوك العاملة بالدولة.

وأشارت إلى أن الأمر ذاته ينسحب على العملاء الأفراد، حيث سيعمل فريق البنك على سد الفراغات الحالية المتعلقة بالتوعية المالية الصحيحة في التعامل مع الأموال، فمثلاً يوجد من ضمن الحسابات ما يسمى حساب العائلة، يهدف إلى توفير خدمات مالية للعائلات مع توعيتهم وتثقيفهم.

وأوضحت أن خدمات البنك كافة ستكون رقمية «ديجيتال» من خلال تطبيق على الهاتف، مع توفير خدمة التفاعل الصوتي المباشر للعميل في حال احتاج للتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء، وكل ذلك من خلال التطبيق.

مشيرة إلى وجود شاشات إلكترونية منتشرة في المراكز التجارية والمؤسسات الحكومية عوضاً عن الفروع، مهمتها تقديم بعض الخدمات، بجانب الأمور التسويقية، إضافة إلى توفير أجهزة صراف آلي لتقديم خدمات «الكاش»، بجانب الخدمات الرقمية.

وبحسب المصادر، سيكون للبنك مقر رسمي واحد فقط، لإدارة جميع العمليات، نظراً لعدم الحاجة إلى وجود أفرع، كون جميع الخدمات إلكترونية.

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