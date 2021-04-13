«سند» توقع صفقة تمويل مع «دبي التجاري» بـ 55 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سند» المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التأجير، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن توقيع صفقة تمويل بقيمة 55 مليون دولار (202 مليون درهم) مع بنك دبي التجاري.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الصفقة الجديدة التي تمثل التعاون الأول بين «سند للتمويل» التي تعتبر جزءاً من شركة «سند»، وبنك دبي التجاري، تهدف إلى تمويل شراء محركين جديدين من طرازي «GEnx» و«XWB».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «سند»، تروي لامبيث، إن الشراكة مع بنك دبي التجاري تمثل انعكاساً لقدرة «سند للتمويل» على تأمين السيولة التي تدعم أهداف النمو والتوسع، خصوصاً في ضوء التحديات الراهنة.

وأضاف: «نتطلع قدماً إلى تطوير علاقة الشركة مع بنك دبي التجاري كجزء من الالتزام بدعم قطاع الطيران العالمي في السنوات المقبلة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «نتطلع إلى ترسيخ شراكتنا مع (سند للتمويل) التي أثبتت تميزها من خلال سجل أدائها المثالي في مجال تأجير مكونات الطائرات ومحركاتها، في سبيل تعزيز عمليات توسعها المستقبلية».

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