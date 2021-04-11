«دبي للاستثمار»: توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% على المساهمين

وافقت شركة دبي للاستثمار على جميع القرارات المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد اليوم 11 أبريل 2021.

وأفادت في بيان لها، بأن الجمعية العمومية، اعتمدت البيانات المالية للمجموعة للسنة المالية 2020، وكذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% على مساهميها. كما أعلنت عن نمو في إجمالي أصولها بلغ 804 ملايين درهم في العام 2020، ليصل إجمالي الأصول إلى 21,76 مليار درهم اعتباراً من 31 ديسمبر 2020. كما أعلنت المجموعة أيضاً عن أرباح منسوبة إلى مساهمي «دبي للاستثمار» بقيمة 347,6 مليون درهم في العام 2020.



وأكدت المجموعة أن الجائحة وضعت الكثير من التحديات أمام «دبي للاستثمار»، رغم تنوع أنشطتها الاستثمارية، لكن هذه التحديات أسهمت بالمقابل بإظهار مدى مرونة المجموعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتة إلى أنها توفر نمواً مستداماً طويل الأجل على مر السنين لمساهميها، من خلال اتباع نهج متوازن مع تنوع الاستثمارات.

دبي ــ الإمارات اليوم

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