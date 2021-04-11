جوليوس باير : دبي الأولى على مؤشر أسلوب الحياة شرق اوسطيا

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

حلّت دبي في المركز الأول أوسطياً على مؤشر أسلوب الحياة الفاخر ضمن تقرير الثروة العالمية ونمط الحياة لعام 2021 الصادر عن مجموعة «جوليوس باير» المالية السويسرية، كما أنها جاءت في المركز الثاني عشر عالمياً متفوقةً على مدن راقية مثل ميامي وفانكوفر وفرانكفورت وبرشلونة وميلانو وسيدني.

ويحلل المؤشر سلة من السلع والخدمات التي تعكس نمط حياة الأفراد فائقي الثراء، بدءاً من العقارات السكنية والتأمين الصحي والمجوهرات والسيارات إلى جراحة العيون بالليزر، ويحلل كلفة هذه الخدمات في 25 مدينة رئيسية حول العالم، ثم يبحث في التغيرات العالمية والإقليمية والفئوية المتعلقة بها.

وقال التقرير إن دبي تتمتع بهويتين مختلفتين ولكن مترابطتين في نفس الوقت، فهي قوة تجارية ذات استراتيجية نمو اقتصادي قوية وتصميم على جذب الأعمال والشركات الناشئة، فضلاً عن كونها وجهة سياحية مرغوبة. واليوم، تستخدم دبي التكنولوجيا لدفع رؤيتها لتصبح مدينة ذكية، وهي الآن في المرتبة الثالثة في تصنيف المؤشر العالمي لمدن المستقبل 2021-2022 الصادر عن مجلة «أف دي آي انتليجنس»، والرابعة على مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2020. كما لا تزال دبي مركزاً عالمياً للرفاهية والأعمال.

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