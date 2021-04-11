مشروع تحت الإنجاز.. «جراند بلو».. أيقونة معمارية تجمع بين «إعمار» وإيلي صعب

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر برج «جراند بلو» ثمرة تعاون بين «شركة إعمار العقارية»، وواحد من أهم الفنانين الذين ارتبط اسمهم بعالم الأزياء والموضة، إيلي صعب، وهو أول مبنى في العالم يحمل توقيعه، ضمن مشروع «إعمار بيتشفرونت».

يضم «جراند بلو» أرقى تصاميم إيلي صعب العصرية، ويتمتع بإطلالة على مياه البحر، فيما تستحضر الهندسة المعمارية للبرج منطقة «آرت ديكو» في ميامي، وهي جزء من الشاطئ الجنوبي تم بناؤها في ثلاثينات القرن الماضي. يضم البرج بتصميمه الداخلي شققاً عصرية بغرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، إضافة إلى مجموعة حصرية من منازل بنت هاوس من أربع غرف نوم تطل على مياه الخليج العربي و«نخلة جميرا» و«مرسى دبي».

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