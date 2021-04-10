400 راكب من متلقّي جرعتَي لقاح «كورونا» على متن رحلة خاصة لـ «طيران الإمارات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حلّقت، أمس، رحلة «طيران الإمارات» الخاصة «ئي كيه 2021»، عبر أجواء الإمارات العربية المتحدة، للاحتفاء بالتقدم المشهود الذي حققه برنامج التطعيم الوطني ضد «كوفيد-19»، حيث تم حتى الآن إعطاء نحو تسعة ملايين جرعة لقاح.

وأقلّت الطائرة «A380» على متنها، في هذه الرحلة غير المسبوقة في عالم الطيران، نحو 400 راكب من متلقّي جرعتَي اللقاح، بمن فيهم مدعوون من كبار المسؤولين في قطاعَي الطيران والصحة.

وقام على خدمة الرحلة «ئي كيه 2021» أيضاً فرق تلقى أفرادها التطعيم كاملاً، من الطاقم على متن الطائرة إلى موظفي الخدمات الأرضية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يجسّد التقدم المشهود لبرنامج التطعيم الوطني في الدولة، حكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة، والتزامها بحماية المجتمع من خلال اعتماد التدابير المناسبة لحماية المواطنين والمقيمين، وتستعرض الرحلة الجهود المشتركة وتفاني جميع الجهات ذات الصلة، والبروتوكولات التي تم تنفيذها خلال الأشهر الـ12 الماضية لضمان رحلة آمنة من أجل تحفيز حركة السفر وإرساء القواعد، من أجل عودة قوية وآمنة للسفر الجوي، ونحن في مجموعة الإمارات مستمرون في دعم برنامج التطعيم الوطني، وسعداء بالتقدم الذي أحرزناه في تطعيم موظفينا».

وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة الصحة بدبي، على تعاونها الوثيق ودعمها رحلتنا الخاصة، وعلى جهودها الشاملة في إدارة الجائحة ودورها الكبير في المساعدة على عودة قطاع الطيران إلى مسار التعافي».

وقدمت الدولة نحو تسعة ملايين جرعة لقاح، كما وفّرت أربعة أنواع من اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

وكانت «مجموعة الإمارات» قد بدأت حملة تطعيم موظفيها في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نحو ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين، تلقى جرعتَي لقاح «كوفيد-19»، حتى اليوم، ما يزيد على 35 ألف موظف في مراكز خاصة عدة بالمجموعة.

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