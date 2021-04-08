اللجنة العليا لـ «إكسبو 2020 دبي»: مستعدون لجمــع العالم لصنع مستقبل أكثر إشراقاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت اللجنة العليا لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، أن الحدث الدولي المرتقب والأكثر تنوعاً على الإطلاق، مستعد لجمع العالم لصنع مستقبل أكثر إشراقاً.

أحمد بن سعيد: «تنظيم استثنائي لأول (إكسبو) عالمي يقام في المنطقة وبأعلى المعايير».

جاء ذلك خلال مراجعة اللجنة الاستعدادات النهائية للمعرض مع تبقي أقل من ستة أشهر على انطلاق الحدث العالمي، كما أجرت اللجنة مراجعتها النهائية في الموقع، واطلعت على برامج الفعاليات التي سينظمها «إكسبو 2020» من أجل تقديم تجربة استثنائية للزوار على مدى 182 يوماً.

مراجعة

وتفصيلاً، راجعت اللجنة العليا لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، الاستعدادات النهائية لانطلاق الحدث الدولي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» ورئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وبحضور أعضاء اللجنة العليا كل من: مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ورئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040 المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، ومدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري.

جاهزية تامة

ووفقاً لبيان صادر أمس، ناقشت اللجنة المراحل الأخيرة للجاهزية التامة لاستضافة العالم، مؤكدة أن النسخة الاستثنائية من «إكسبو» الدولي ستكون الأكثر تنوعاً على الإطلاق.

كما أجرت اللجنة العليا مراجعتها النهائية في الموقع، واطلعت على برامج الفعاليات التي سينظمها «إكسبو 2020 دبي» من أجل تقديم تجربة استثنائية للزوار على مدى 182 يوماً، مليئة بالتجارب البصرية والتنوير المعرفي، والإلهام.

وناقشت اللجنة أيضاً إرث موقع «إكسبو 2020 دبي»، مع التركيز على اتساق خطط المعرض بشكل كامل مع خطة دبي الحضرية 2040، وإسهام هذا الإرث في التنمية المستمرة في دولة الإمارات، مؤكدة أن المعرض مستعد لجمع العالم لصنع مستقبل أكثر إشراقاً.

رؤية ثاقبة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «بعد أشهر قليلة سيفتح (إكسبو 2020 دبي) أبوابه للعالم، وسنحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات مع جميع ضيوفنا، وسنحتفي بجميع إنجازات بلدنا الفتي، الذي يستشرف آفاق المستقبل برؤية ثاقبة بما في ذلك التنظيم الاستثنائي لأول (إكسبو) دولي يقام في المنطقة وبأعلى المعايير على الرغم من التحديات التي واجهها العالم السنة الماضية».

وأضاف سموه: «سنواصل عملنا مع الجميع من خلال هذا الحدث الدولي الضخم من أجل تحقيق المزيد من الرخاء للإنسانية ولكوكب الأرض».

تجربة استثنائية

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن «(إكسبو 2020 دبي) سيقدم تجربة استثنائية لا مثيل لها لجميع زوارنا، ودبي جاهزة ليكون لهذا الحدث الدولي إرثاً يبعث على الفخر في دولة الإمارات وفي نفوس شعبها، وهو التزام راسخ نعمل بإصرار وعن كثب مع المؤسسات المحلية في دولة الإمارات وفي دبي على تحقيقه بالتعاون مع مشاركينا الدوليين وشركائنا الرسميين، وجميع مكونات المجتمع الإماراتي».

مركز عالمي

بدورها، قالت ريم الهاشمي إن استضافة أول «إكسبو» دولي في المنطقة هي تجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للتنوير والإبداع والابتكار والتعايش الإنساني.

وأضافت: «كنا نعلم دائماً أن نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب جهداً جماعياً بين جميع المؤسسات المحلية في دولة الإمارات والشركاء والمشاركين من أنحاء العالم».

وأشارت الهاشمي إلى أنه «من الإمارات التي لا تعرف إلا التفاؤل والأمل، سنعمل مع شركائنا لتقديم حلول واقعية لتحديات واقعية، وسيُسهم (إكسبو 2020 دبي) في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كبلد قادر على تخطي حدود الصعاب، وتحقيق إنجازات كان يظنها البعض مستحيلة».

الإجراءات الاحترازية

اطلعت «اللجنة العليا» على الإجراءات الاحترازية التي وُضعت ونُفّذت في أنحاء موقع الحدث بهدف حماية صحة وسلامة ورفاهية جميع الزوار وكل ضيف ومقيم في دولة الإمارات.

ومع تزايد الأثر الإيجابي الناتج عن إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد-19» وتوزيعها في دولة الإمارات والعالم، فإن هذه الإجراءات ستتطور بما يتسق مع أحدث التوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات وأبرز خبراء الطب والعلوم والصحة في أنحاء العالم. وتعرفت اللجنة إلى خطط توفير «إكسبو 2020 دبي» لقاحات لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة لضمان تجربة شاملة وآمنة للجميع.

- «اللجنة العليا» راجعت الاستعدادات النهائية مع تبقي أقل من ستة أشهر على انطلاق الحدث.

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