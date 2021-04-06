بورصة دبي للطاقة تطلق منصة «النفط البديل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للطاقة، أمس، عن إطلاق منصة «النفط البديل»، التي تتيح للمتعاملين فرصة تداول مجموعة من أبرز نفوط الشرق الأوسط، وفق السعر الرسمي لـ«خام عُمان»، الذي يعتبر المؤشر السعري الأكثر ملاءمة لنفوط المنطقة. وأكدت البورصة التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، إتاحة المنصة لجميع المشاركين، وتمكين المتداولين من تداول: «خام دبي»، «زاكوم العلوي»، «مربان»، «البصرة الخفيف»، «البصرة الثقيل»، «الشاهين»، و«الخام العُماني»، مقابل العقود الآجلة للخام العُماني، كما ستسمح المنصة الجديدة لمتعاملي خام الشرق الأوسط بتداول عقود البيع المباشر بفارق سعري عن خام عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة. وأوضحت «دبي للطاقة» أن الخدمة الجديدة التي تقدمها البورصة تعكس تنامي الاهتمام، والمكانة الريادية للعقد الآجل للخام العماني، المعيار الأكثر موثوقية الذي يوفر قيمة سوقية عادلة، ليس فقط لـ«خام عمان»، بل لجميع النفوط التي يتم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط، وتصديرها إلى أسواق شرق السويس.

تحسين التداول

وقال المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد السلامي: «نسعى دوماً لإثراء تجربة المتعاملين، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق»، لافتاً إلى أن منصة «النفط البديل» تعتبر فريدة من نوعها، إذ تجمع بين العقود الآجلة وعقود البيع المباشر (OTC) في منصة واحدة للمرة الأولى، ما يوفر لجميع المشاركين فرصة لتحسين أنشطة التداول الخاصة بهم، وتحفيز إدارة المخاطر المالية.

فرصة مبتكرة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن منصة «النفط البديل» توفر فرصة مبتكرة لتداول مجموعة من مختلف النفوط بفارق سعري عن خام عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة.

وأضاف: «يسرّنا ما حققته البورصة من إنجازات عززت من مكانتها لتصبح أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي»، مشيراً إلى توفير الفرص للمتعاملين لتوفير منتجات مبتكرة، والإسهام في صياغة مستقبل القطاع المالي في المنطقة.

الأسعار العادلة

من جهته، قال وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، سالم العوفي، إن الوزارة تدعم جميع مبادرات التحسين المستمرة في أسواق النفط، إذ إنها تعزز اكتشاف الأسعار العادلة للنفط الخام في المنطقة.

وأضاف: «يعتبر العقد الآجل لخام نفط عمان في بورصة دبي للطاقة المعيار الأكثر موثوقية منذ عام 2007. ونحن نؤمن بقدرات البورصة بعد تمكّنها من تخطي التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية في عام 2020، وتعزيز مكانتها كمعيار طبيعي للنفط الخام».

وأكد أنه مع إطلاق منصة «النفط البديل»، فإن المتعاملين سيتمكنون من اكتشاف السعر العادل لمجموعة من نفوط الشرق الأوسط، استناداً إلى معيار العقد الآجل لخام نفط عمان. يشار إلى أن هذه المبادرة الجديدة تتماشى مع أهداف مركز دبي المالي العالمي، وإسهاماته في تحقيق طموحات خطة دبي 2021 من خلال تعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي محوري في الاقتصاد العالمي.

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