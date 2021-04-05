مؤشر الأعمال.. إضافة 5 أنشطة تجارية جديدة خلال شهر في دبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي إضافة خمسة أنشطة جديدة خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

النجارة والحدادة

وتتنوّع الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، هي: نشاط مقاولات أعمال النجارة والحدادة المسلحة في المباني، ويشمل المنشآت المتخصصة في أعمال الحدادة والنجارة المسلحة للعناصر الخرسانية في المباني، مثل: «القواعد والجسور الأرضية والعلوية (الكمرات) والأسقف والحوائط الساندة وأعمال المباني المسلحة»، وذلك بالقيام بتنفيذ أعمال الشدات الخشبية وتجهيز حديد التسليح، وفقاً للمخططات والمواصفات الهندسية باستخدام الأنظمة الحديثة في ذلك، مع مراعاة الأصول الفنية والسلامة العامة في تنفيذ واستلام الأعمال.

الطباعة ثلاثية الأبعاد

كما تضم الأنشطة نشاط مقاولات بناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويشمل المنشآت المؤهلة التي تستخدم نظام البناء بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في تنفيذ إنشاءات الأبنية بجميع أنواعها واستخدامها وصولاً إلى مرحلة الإنجاز.

وضمّت القائمة أيضاً نشاط الاستشارات الصناعية، ويشمل المنشآت التي تقوم بتقديم الاستشارات للجهات الصناعية في ما يخص تأسيس المصانع واختيار خطوط الإنتاج، وكذلك المسائل الفنية والمالية، وتقييم العروض المتعلقة بدورة حياة المصنع، وتقييم المصانع العاملة مالياً وحول كيفية تطويرها.

الطفولة

ومن الأنشطة الجديدة نشاط مركز الطفولة المبكرة، ويشمل توفير الرعاية والتعليم والخدمات الأخرى المعتمدة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية للأطفال، خلال طفولتهم المبكرة، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وصقل شخصيتهم، فضلاً عن نشاط النقل المدرسي، الذي يشمل نقل طلاب المدارس وتلاميذ دور الحضانة بواسطة حافلات مدرسية لها مواصفات خاصة.

دليل الأنشطة

أكدت اقتصادية دبي أن دليل الأنشطة الاقتصادية يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فاعلة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويحتوي الدليل على جميع المعلومات والشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات، خصوصاً الذين يخططون لوجودهم في دبي.

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