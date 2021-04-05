«أبوظبي الإسلامي» يموّل استحواذ «البلاد المالية» على عقار في بلفاست

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تقديم تمويل إسلامي مهيكل لاستكمال عملية استحواذ شركة «البلاد المالية» على المقر الرئيس لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» في بلفاست، وذلك في أضخم عملية استحواذ على مشروع مكتبي تشهدها أيرلندا الشمالية وأول الاستثمارات العقارية البارزة التي يقوم بها مستثمر من منطقة الشرق الأوسط في هذه السوق.

وأوضح المصرف في بيان، أمس، أن العقار المعروف باسم «ميرتشانت سكوير»، تبلغ قيمته 87 مليون جنيه إسترليني، ويقع في قلب الحي التجاري في بلفاست، ويمتد على مساحة 240 ألفاً و713 قدماً مربعة، ويضم ست وحدات تجزئة في الطابق الأرضي، إضافة إلى 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الفاخرة الممتدة على تسعة طوابق.

وقال رئيس وحدة تمويل الخدمات العقارية التجارية في مصرف أبوظبي الإسلامي - المملكة المتحدة، بول مايسفيلد: «يسرنا أن نقدم الدعم لشركة (البلاد المالية) لإنجاز هذه الصفقة الضخمة، التي تستند إلى أسس اقتصادية متينة تستوفي معايير المخاطر المعتمدة لدينا، التي تشمل الإيجار طويل الأمد لشركة (برايس ووتر هاوس كوبرز) وخططها لتوفير مساحة عمل مبتكرة ومرنة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة».

وأضاف: «نتطلع إلى دعم مساعي (البلاد المالية) الرامية إلى تنفيذ استراتيجيتها للاستثمار العقاري التجاري في المملكة المتحدة، باستهداف الأصول الإقليمية الفاخرة، التي تحظى بإمكانات واضحة لتوليد الإيرادات وعقود قوية مع المستأجرين مركزة على تحقيق العوائد النقدية».

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