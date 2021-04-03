المصدر: دبي - الإمارات اليوم





بحث وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي في هولندا، سيجريد كاخ، العلاقات التجارية والاستثمارية وسبل تطويرهما، لا سيما أن دولة الإمارات تستحوذ على 16% من إجمالي تجارة هولندا مع الدول العربية.

وناقش الوزيران خلال لقاء عقد عبر المنصات الافتراضية، سبل تنمية أطر الشراكة الاقتصادية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وفترة ما بعد «كوفيد ــ 19»، كما بحثا فرص التعاون لزيادة التبادل التجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة، وكيفية تشجيع مزيد من الشركات الإماراتية والهولندية على استكشاف الفرص المتاحة في أسواق البلدين، وأكدا أهمية مشاركة هولندا في معرض «إكسبو 2020 دبي» أكتوبر المقبل.

استثمار وتجارة

واستعرض الزيودي أبرز مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وهولندا، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين في عام 2020 ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار (نحو 11 مليار درهم)، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الهولندية المباشرة في الإمارات لنهاية العام 2018 ما قيمته 3.6 مليارات دولار (نحو 13.2 مليار درهم) تتوزع في قطاعات تشمل: التجارة والصناعة، والأنشطة المهنية، والنقل والتخزين، مقابل استثمارات إماراتية من كبرى الشركات في هولندا، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ دبي العالمية، وشركة «طاقة».

وأشار الزيودي إلى أن دولة الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لهولندا على المستوى العربي، إذ تستحوذ على 16% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، بينما تعد هولندا أحد أهم مصادر واردات الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها، وتستحوذ على أكثر من 15% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول القارة الأوروبية من هذه السلع.

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