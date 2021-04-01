«تعاونية الاتحاد» و«كارفور» ترصدان 205 ملايين درهم لتخفيضات رمضان

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت «تعاونية الاتحاد» و«كارفور الإمارات»، أمس، عن رصد ما يزيد على 205 ملايين درهم، لدعم عروض التخفيضات الرمضانية، بما يشمل تنزيلات على نحو 70 ألف سلعة، بنسب تراوح بين 25 و75%.

وأكدت «تعاونية الاتحاد» في تصريحات خلال لقاء صحافي عقدته، أمس، أنها رصدت 175 مليون درهم لدعم خفض أسعار 30 ألف منتج ضمن عروض التخفيضات الرمضانية. في وقت كشف فيه «كارفور الإمارات» في لقاء صحافي آخر عن استثمار 30 مليون درهم لخفض نحو 40 ألف سلعة في 108 منافذ بيع قبيل وخلال شهر رمضان.

«تعاونية الاتحاد»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «التعاونية» رصدت مبلغ 175 مليون درهم، لدعم تخفيضات أسعار 30 ألف سلعة خلال العروض الرمضانية، لافتاً إلى أن السلع المشمولة بالتخفيضات تشمل 20 ألف سلعة غذائية، إضافة إلى 10 آلاف سلعة استهلاكية ومنزلية غير غذائية.

وأضاف في تصريحات، خلال لقاء صحافي عقد أمس، أن «المخصصات المرصودة للموسم الرمضاني المقبل، تزيد على مخصصات الموسم السابق بـ15 مليون درهم».

وأشار الفلاسي إلى أن عروض التخفيضات الرمضانية بدأت في 25 مارس الماضي، وتستمر 60 يوماً، وبتنزيلات تراوح بين 25 و75% في 20 منفذ بيع لـ«تعاونية الاتحاد» في مختلف مناطق دبي.

وكشف أن «تعاونية الاتحاد» ستتيح أربعة منافذ بيع للعمل بنظام 24 ساعة، مقارنة بثلاثة منافذ بيع العام الماضي، لافتاً إلى أن تلك المنافذ ستكون في مناطق: (أم سقيم، الورقاء، الوصل، والطوار).

منصّة إلكترونية

وأكد الفلاسي أن «تعاونية الاتحاد» شهدت نمواً في الطلب على منصّتها الإلكترونية، بنسبة تصل إلى 3.5% منذ بداية العام الجاري، مؤكداً أن المنصة ستتضمن عروضاً على نحو 1500 منتج.

وأوضح أن عروض التخفيضات الرمضانية ستتضمن 300 منتج يحمل العلامة التجارية الخاصة بـ«تعاونية الإتحاد»، إضافة إلى 150 منتجاً يحمل العلامة التجارية الخاصة بـ«التعاون» التابعة للاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وشدد الفلاسي على أن أن «تعاونية الاتحاد» ستنفذ خططاً للحفاظ على معايير وإجراءات السلامة الاحترازية خلال حملات العروض الرمضانية، مبيناً أنها أنجزت عمليات تطعيم أكثر من 3000 موظف في منافذ بيعها وإداراتها، باللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19»، وبنسبة 100% من القوى العاملة للتعاونية.

«كارفور الإمارات»

وفي سياق عروض التخفيضات الرمضانية، قال مدير سلسلة متاجر «كارفور الإمارات»، التي تملكها وتديرها «شركة ماجد الفطيم للتجزئة»، فيليب بجييون، إن «الشركة خصصت استثمار مبلغ يجاوز 30 مليون درهم، لدعم عروض تخفيضات الموسم الرمضاني، التي ستشمل نحو 40 ألف سلعة في 108 متاجر في دولة الإمارات، منها 46 متجراً في دبي».

وأضاف أن «عروض التخفيضات التي انطلقت مع نهاية مارس الماضي، وتستمر طوال شهر رمضان، تتضمن تنزيلات بنسب تراوح بين 25 و70%»، مؤكداً أن التخفيضات ستشمل منصات التجارة الإلكترونية التابعة لـ«كارفور».

وأوضح أن «كارفور» ستطرح ضمن عروضها الرمضانية حسومات بنسبة 35% على سلع محددة، وذلك في إطار مبادرة «يوم واحد.. عرض واحد»، فضلاً عن منح مكافآت على نقاط برنامج «شير».

سلال رمضانية

وقال إنه «سيتم إطلاق مبادرة لتحفيز المتعاملين على شراء المنتجات المحلية، عبر تقديم استرداد نقدي بقيمة 25% على نقاط (شير) عند شراء المنتجات الإماراتية الطازجة والمبرّدة والمجمّدة كل يوم إثنين، ما يمنح المتعاملين الفرصة لاختيار منتجات عضوية وصحية، وفي الوقت نفسه توفير الدعم للمزارعين والمورّدين المحليين».

وكشف بجييون أن إدارة «كارفور» ستوفر فئتين من السلال الرمضانية بأسعار تبلغ 50 درهماً أو 100 درهم، وتتضمن المنتجات التي تحمل علامة «كارفور» التجارية.

وأشار كذلك إلى تجديد الإدارة لشراكتها مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتوفير الفرصة للمتعاملين، للتبرع بالسلال التي تحتوي على مستلزمات غذائية أساسية طويلة الأجل مثل المعكرونة، والأرز، وزيت الطهي، بما يتيح الفرصة لإطعام أكثر من 25 ألف شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news