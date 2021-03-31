7546 شكوى خلال الربع الأول من خدمات "اتصالات" و"دو"

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأن إجمالي شكاوى المستهلكين لدى شركتي مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" و"الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" سجل ارتفاعا بنسبة 7.9% خلال الربع الأول 2021 بما يعادل 7546 شكوى مقارنة مع 6989 شكوى في الفترة المماثلة من عام 2020، وذلك بشأن مختلف الخدمات المقدمة للهواتف الثابتة والمتحركة والإنترنت.

وكشفت بيانات الهيئة أن الشكاوى المقدمة ضد شركة "اتصالات" وصلت 4187 شكوى خلال الربع الأول بينما بلغ عدد شكاوى شركة «دو» 3359 شكوى. وفيما يعلق برضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من "اتصالات" و"دو"، فقد بلغ مجملها 6759 شكوى، واستحوذت "اتصالات" على 3766 منها، مقابل 2993 شكوى ضد "دو".

وأعرب 58.42% من عملاء «اتصالات» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، بينما أعرب 22.65% عن عدم رضاهم، بينما بلغت نسبة الحياد 18.93%، وفي المقابل، أعرب 69.63% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما بلغت نسبة عدم الرضا 15.84% ونسبة الحياد 14.53%.

وتم إغلاق 89.95% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 89.1% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات. وأوضحت البيانات أنه تم حل 3.39% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 2.89% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

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