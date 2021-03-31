«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تطلق حملة للتوعية بمخاطر التداول الوهمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حملة بعنوان «التداول الوهمي»، وذلك بالشراكة مع هيئة الأوراق المالية والسلع، لتوعية الجمهور بممارسات احتيال شركات التداول عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الحملة تجاوباً مع ما تلقته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وغيرها من استفسارات حول موضوع التداول عبر الإنترنت.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تهدف أنشطة ومبادرات الحملة إلى تسليط الضوء على أساليب التداول السليم عبر الإنترنت، والطرق المشروعة والقانونية لهذا العمل، وجهات التداول المرخصة في الدولة.

وقال المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في الهيئة، المهندس محمد الزرعوني، إن «التوعية بمثل تلك المخاطر تندرج في صميم جهود الاتصال في عالم اليوم، ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نعمل وفق أهداف استراتيجية تتضمن خدمة المجتمع بشتى الوسائل والأساليب».

وأضاف أن «هذه الحملة تأتي في سياق المسؤولية المجتمعية للهيئة، كما تأتي في سياق دورها كجهة مسؤولة عن تعزيز أسلوب الحياة الرقمي».

وذكر أن «حملة التوعية بمخاطر التداول الوهمي تعد استمراراً لحملات عدة، قمنا بها لتعزيز الوعي بالمخاطر والجوانب القانونية المتعلقة بكثير من السلوكيات التي تمس الحياة اليومية لمختلف شرائح المجتمع في تعاملهم مع الأدوات الرقمية، أو المواقع الإلكترونية وغيرها».

وتابع الزرعوني: «لوحظ، أخيراً، تزايد وانتشار التداول على الإنترنت، ومن منطلق مسؤولية الهيئة عن قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية والخدمات الذكية، قمنا بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، لتسليط الضوء على أساليب التداول السليم عبر الشبكة المعلوماتية، وكيفية تجنب الوقوع في شباك المتصيدين والمحتالين في هذا العالم الشاسع».

فعاليات الحملة

تركز هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، خلال فعاليات وأنشطة الحملة، على إرشاد المستثمرين بكيفية التعامل مع الإعلانات الوهمية والحملات المضللة التي ترد إليهم عبر الإنترنت عموماً، وقنوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، مبيّنة مجموعة من الإجراءات الضرورية، مثل: التحقق من بيانات الترخيص، والاعتماد لدى المروج، والتأكد من بلد التأسيس التي ينتمي إليها المروج، والاطلاع على نشرة الاستثمارات، ونشرة الاكتتاب الخاصة بالاستثمارات المعروضة.

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